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【市場反応】米10月景気先行指数、予想上回る伸び、ドル堅調に推移
記事提供元：フィスコ
*00:17JST 【市場反応】米10月景気先行指数、予想上回る伸び、ドル堅調に推移
米10月景気先行指数は前月比＋0.9％となった。伸びは9月＋0.1％から予想以上に拡大。7月来で最大となった。
予想を上回る結果を受けてドル・円は114円20銭から114円48銭まで上昇し日中高値を更新。ユーロ・ドルは1.1340-45ドルでもみ合いが続いた。
【経済指標】
・米・10月景気先行指数：前月比＋0.9％（予想：+0.8％、9月：＋0.1％←+0.2％）《KY》
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