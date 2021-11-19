

*00:17JST 【市場反応】米10月景気先行指数、予想上回る伸び、ドル堅調に推移

米10月景気先行指数は前月比＋0.9％となった。伸びは9月＋0.1％から予想以上に拡大。7月来で最大となった。

予想を上回る結果を受けてドル・円は114円20銭から114円48銭まで上昇し日中高値を更新。ユーロ・ドルは1.1340-45ドルでもみ合いが続いた。

【経済指標】

・米・10月景気先行指数：前月比＋0.9％（予想：+0.8％、9月：＋0.1％←+0.2％）《KY》