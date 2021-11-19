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【市場反応】米10月景気先行指数、予想上回る伸び、ドル堅調に推移

2021年11月19日 00:17

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記事提供元：フィスコ


*00:17JST 【市場反応】米10月景気先行指数、予想上回る伸び、ドル堅調に推移
米10月景気先行指数は前月比＋0.9％となった。伸びは9月＋0.1％から予想以上に拡大。7月来で最大となった。

予想を上回る結果を受けてドル・円は114円20銭から114円48銭まで上昇し日中高値を更新。ユーロ・ドルは1.1340-45ドルでもみ合いが続いた。
【経済指標】
・米・10月景気先行指数：前月比＋0.9％（予想：+0.8％、9月：＋0.1％←+0.2％）《KY》

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