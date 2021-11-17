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サンバイオ　大幅に4日続伸、米D&Pと業務提携、食道再生インプラント開発にMSC2細胞のライセンス供与／新興市場スナップショット

2021年11月17日 10:02

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記事提供元：フィスコ


*10:02JST <4592> サンバイオ 1263 +42
大幅に4日続伸。米再生医療企業のD&Pと業務提携契約を締結したと発表している。D&Pが研究している食道再生インプラントの開発及び商業化のためにサンバイオのMSC2細胞を使用するライセンスを非独占的かつ譲渡不可の条件で供与する。サンバイオは食道再生インプラントの日本での商業化の権利とアジア地域での商業化の優先交渉権を取得する。MSC2細胞は炎症性疾患を適応疾患とする医薬品候補。《ST》

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