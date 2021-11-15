関連記事
ｃｏｔｔａ ストップ高、22年9月期の営業利益予想6.50億円、21年9月期は56.8％増の4.53億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:35JST <3359> ｃｏｔｔａ 623 +100
ストップ高。22年9月期の営業利益予想を6.50億円と発表している。収益認識に関する会計基準を適用するため、前期比増減率は非開示。BtoB向けが緊急事態宣言の解除を受けて伸長すると見込む。物流体制も効率的かつ適切な運用ができるよう改善する。同時に発表した21年9月期の営業利益は56.8％増の4.53億円で着地した。広告宣伝費や販売促進費を積極的に投下した結果、通信販売サイトの認知度が向上して利益が拡大した。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＭＲＴ 一時ストップ高、21年12月期の営業利益予想を上方修正、第3四半期の営業利益は5倍／新興市場スナップショット 11/15 13:41
- 夢展望 一時ストップ高、22年3月期第2四半期の営業赤字縮小、アパレル事業の損益改善／新興市場スナップショット 11/15 13:19
- エネチェンジ ストップ高買い気配、12月末に1対2の株式分割、21年12月期第3四半期営業利益は66.4％増／新興市場スナップショット 11/15 10:40
- フェローテク 上場来高値、22年3月期の営業利益予想を上方修正、半導体マテリアル製品など堅調／新興市場スナップショット 11/15 10:20
- 内外テック 大幅に3日続伸、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当も83円に増額修正／新興市場スナップショット 11/15 09:35