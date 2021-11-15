ｃｏｔｔａ　ストップ高、22年9月期の営業利益予想6.50億円、21年9月期は56.8％増の4.53億円／新興市場スナップショット



*13:35JST <3359> ｃｏｔｔａ 623 +100

ストップ高。22年9月期の営業利益予想を6.50億円と発表している。収益認識に関する会計基準を適用するため、前期比増減率は非開示。BtoB向けが緊急事態宣言の解除を受けて伸長すると見込む。物流体制も効率的かつ適切な運用ができるよう改善する。同時に発表した21年9月期の営業利益は56.8％増の4.53億円で着地した。広告宣伝費や販売促進費を積極的に投下した結果、通信販売サイトの認知度が向上して利益が拡大した。《ST》