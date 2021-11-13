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NY外為：ドル軟調、スタグフレーション観測も根強く

2021年11月13日 03:21

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記事提供元：フィスコ


*03:21JST NY外為：ドル軟調、スタグフレーション観測も根強く
NY外為市場でドルは軟調に推移した。ドル・円は113円90-95銭と114円手前でもみ合った。ユーロ・ドルは1.1433ドルから1.1462ドルまで上昇後、1.1446ドルで推移。ポンド・ドルは1.3370ドルから1.3425ドルまで上昇後、高止まりとなった。

米10月CPIが30年ぶり最大の伸びを記録した一方、11月ミシガン大消費者信頼感指数は10年ぶり低水準に落ち込んだ。インフレの上昇が証明される中、米国経済の7割を占める消費鈍化で回復が滞ることも懸念されスタグフレーション懸念も根強く、ドルの上昇を抑制した。《KY》

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