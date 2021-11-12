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Ｉｎｅ 大幅に反発、21年12月期第3四半期の営業利益2.6倍、通期予想上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:46JST <4933> Ｉｎｅ 5010 +475
大幅に反発。21年12月期第3四半期累計（21年1-9月）の営業利益が前年同期比159.4％増の22.03億円になったと午後1時に発表している。シャンプーやトリートメントなどのヘアケアブランド「BOTANIST」の販売がドラッグストアやオンラインストアを通じて堅調に推移し、利益拡大を牽引した。通期予想は前期比32.2％増の20.00億円で据え置いたが、第3四半期累計時点で既に上回っていることから上方修正への期待が広がっている。《ST》
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