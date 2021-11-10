プラッツ　年初来安値、22年6月期第1四半期の営業利益61.7％減、医療介護用電動ベッドが減少／新興市場スナップショット



*13:41JST <7813> プラッツ 1027 -173

年初来安値。22年6月期第1四半期（21年7-9月）の営業利益を前年同期比61.7％減の0.88億円と発表している。医療介護用電動ベッドの総販売台数が5.5％減の1.2万台となったことが響いた。また、外国為替相場が円安傾向となったほか、海外物流コストや原材料の高騰の影響も重なり、売上高総利益率が5.3ポイント減の36.8％になったことも利益を圧迫した。通期予想は前期比17.2％減の6.00億円で据え置いた。《ST》