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東証業種別ランキング：繊維業が下落率トップ
*15:42JST 東証業種別ランキング：繊維業が下落率トップ
繊維業が下落率トップ。そのほかゴム製品、海運業、不動産業、水産・農林業なども下落。一方、情報・通信業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 情報・通信業 ／ 5,011.74 ／ 1.54
2. 鉄鋼 ／ 444.89 ／ 0.10
3. 鉱業 ／ 279.72 ／ 0.08
4. 建設業 ／ 1,164.25 ／ -0.22
5. 金属製品 ／ 1,344.26 ／ -0.30
6. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,837.45 ／ -0.32
7. その他金融業 ／ 740.33 ／ -0.49
8. 石油・石炭製品 ／ 1,061.07 ／ -0.49
9. その他製品 ／ 3,424.65 ／ -0.49
10. 小売業 ／ 1,402.38 ／ -0.53
11. 電力・ガス業 ／ 319.7 ／ -0.61
12. 医薬品 ／ 3,067.09 ／ -0.68
13. 保険業 ／ 1,112.33 ／ -0.71
14. 非鉄金属 ／ 982.41 ／ -0.84
15. パルプ・紙 ／ 508.96 ／ -0.87
16. 食料品 ／ 1,768.49 ／ -0.91
17. 電気機器 ／ 3,972.32 ／ -0.91
18. サービス業 ／ 3,252.67 ／ -0.99
19. 輸送用機器 ／ 3,422.83 ／ -1.06
20. 証券業 ／ 380.6 ／ -1.10
21. 機械 ／ 2,297.46 ／ -1.13
22. 卸売業 ／ 1,875.14 ／ -1.19
23. 銀行業 ／ 144.63 ／ -1.20
24. 化学工業 ／ 2,344.74 ／ -1.25
25. 精密機器 ／ 11,448.1 ／ -1.38
26. ガラス・土石製品 ／ 1,198.21 ／ -1.46
27. 空運業 ／ 221.06 ／ -1.69
28. 陸運業 ／ 1,888.32 ／ -1.84
29. 水産・農林業 ／ 478.38 ／ -1.99
30. 不動産業 ／ 1,493.46 ／ -2.18
31. 海運業 ／ 815.19 ／ -2.29
32. ゴム製品 ／ 3,515.47 ／ -2.34
33. 繊維業 ／ 601.76 ／ -2.55《FA》
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