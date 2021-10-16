b8ta Japan、新店舗「b8ta Tokyo-Shibuya」を11月15日オープン

b8taJapan（本社：東京都千代田区、代表：北川卓司、以下b8ta）は、国内3店舗目となる「b8taTokyo–Shibuya」のオープン日を2021年11月15日(月)に決定した。「より進化した体験型ストアを見据えた実証実験店舗b8ta1.5」という新店舗のコンセプトに賛同いただき、オープン時に出品いただくブランドは国内外合わせ37に。その内の13ブランドは試飲試食(※1)を実際にお楽しみいただける食品関連ブランド。日本初進出のYo-kaiExpress(ヨーカイエクスプレス)や、入口横の体験スペースに出品するBÉLAIRLAB（ベレアラボ）など幅広いラインナップを揃え、ご来店いただいた皆様に新しい発見と体験をお届けする。



※1)感染症対策を講じた上で実施する。



【b8ta Tokyo – Shibuya 詳細】



店舗名: b8ta Tokyo – Shibuya



開業予定日: 2021 年 11 月 15 日



店舗面積: 73.48 坪 (共有部含む)



営業時間: 11:00 – 19:30



定休日: 不定休



所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1 丁目 14 番 11 号小林ビル 1 階



一部出品予定商品 / ブランド名

Beauty & Relaxation カテゴリー ■ AGILE COSMETICS PROJECT / laboratory 株式会社 ■ S.E.N / 株式会社 SEN ■ ELECTRON デンキバリブラシ®、ローション、タイトニングミスト、スターターセット / 有限会社 GM コーポレーション ■ cocktail graphy（カクテルグラフィー）/オルビス株式会社 ■ SKIO / ロート製薬株式会社 ■ ZORN (ゾーン) / BREATHER 株式会社 ■ Chacott Cosmetics / チャコット株式会社 ■ Feelyou / 株式会社 bajji ■ BÉLAIR LAB（ベレアラボ） / ロート製薬株式会社 ■ YA-MAN TOKYO JAPAN リフトドライヤー / ヤーマン株式会社



Food & Beverage カテゴリー ■ Cuzen Matcha（空禅抹茶）/ World Matcha 株式会社 ■ saketaku ライト / 日本酒応援団株式会社 ■ サッポロ SORACHI1984 / サッポロビール株式会社 ■ Standalone Elite / Yo-kai Express ■ snaq.me（スナックミー）、 CLR BAR（クリアバー）/ 株式会社スナックミー ■ 抹茶専門ブランド「千休 (senkyu)」/ 株式会社千休 ■ ZENB（ZENB NOODLE）/ 株式会社 ZENB JAPAN ■ 東京ヴィーガン餃子 / 株式会社 REPUBLI9 ■ ドクターズ ナチュラル レシピ、ボタニカルライフプロテイン、ピュアクリアヨーグルト、 なないろ栄養おだし / アンファー株式会社



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