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NY金：下げ渋りで1759.30ドル、一時1770.00ドルまで戻す
記事提供元：フィスコ
*07:31JST NY金：下げ渋りで1759.30ドル、一時1770.00ドルまで戻す
NY金先物12月限は、下げ渋り（COMEX金12月限終値：1759.30 ↑3.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+3.60ドルの1759.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1750.50ドル-1770.00ドル。アジア市場で1750.50ドルまで下げた後、ニューヨーク市場の中盤にかけて1770.00ドルまで反発。ただ、その後はドル高を意識した売りが入ったことで上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に1760ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》
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