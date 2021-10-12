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今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、英失業率、米JOLT求人件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、英失業率、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50 貸出動向 銀行計(9月) 0.3％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(9月) 0.6％
08:50 国内企業物価指数(9月) 5.9％ 5.5％
10:00 営業毎旬報告(10月10日現在、日本銀行)
＜海外＞
15:00 英・失業率(9月) 5.4％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(8月) 4.5％ 4.6％
18:00 独・ZEW期待指数(10月) 20.1 26.5
21:00 印・鉱工業生産(8月) 12.0％ 11.5％
21:00 印・消費者物価指数(9月) 4.48％ 5.30％
23:00 米・JOLT求人件数(8月) 1094.2万件 1093.4万件
印・貿易収支(9月、15日までに) -229億2千万ドル -138億860万ドル
韓・中央銀行が政策金利発表 0.75％ 0.75％
国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)公表
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・「グーグル・クラウド・ネクスト」会合(14日まで)
伊・G20貿易相会合
ウクライナ・欧ウクライナサミット
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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