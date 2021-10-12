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今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、英失業率、米JOLT求人件数など

2021年10月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、英失業率、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50　貸出動向 銀行計(9月)　　0.3％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(9月)　　0.6％
08:50　国内企業物価指数(9月)　5.9％　5.5％
10:00　営業毎旬報告(10月10日現在、日本銀行)


＜海外＞
15:00　英・失業率(9月)　　5.4％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(8月)　4.5％　4.6％
18:00　独・ZEW期待指数(10月)　20.1　26.5
21:00　印・鉱工業生産(8月)　12.0％　11.5％
21:00　印・消費者物価指数(9月)　4.48％　5.30％
23:00　米・JOLT求人件数(8月)　1094.2万件　1093.4万件


印・貿易収支(9月、15日までに)　-229億2千万ドル　-138億860万ドル

韓・中央銀行が政策金利発表　0.75％　0.75％

国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)公表

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・「グーグル・クラウド・ネクスト」会合(14日まで)

伊・G20貿易相会合

ウクライナ・欧ウクライナサミット


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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