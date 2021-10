アガット“冬の自然”を表現した天然石ジュエリー、オーロライメージのダイヤモンドピアス

アガット(agete)2021年冬の限定ジュエリー&ウォッチが、2021年10月1日(金)より発売される。

■“冬の自然”を表現した天然石ジュエリー

アガット2021年冬の限定コレクションでは、冬の深い森をはじめ、美しい冬の情景にインスパイア。上品な輝きを放つ天然石を使用して、自然を表現したピアスやネックレス、リングなどを数量限定で発売する。

霜が降りた冬の森をイメージしたというピアスセットは、組み合わせを変えてアレンジが楽しめるアイテム。輝くダイヤモンドをセッティングしたフープピアスを中心に、パールのチャームや揺らめくシルバーチェーンを組み合わせた。すべてセットで使用するのはもちろん、単品でも華やかな耳元を演出。カラーは全3種類を展開する。

北欧で“お守り”として親しまれている「セイヨウナナカマドの葉」をモチーフにした、ジュエリーシリーズもチェック。アメジストやラブラドライトなどをあしらったリングに、ダイヤモンドリング、シルバーリングを合わせて、リングセットとして展開する。

また、「セイヨウナナカマドの葉」イメージのネックレスも登場。こちらは、ダイヤモンドを散りばめた面と葉の模様を表現した2WAY仕様のK10イエローゴールドのネックレスと、シルバーのネックレスの2本を一つに。

冬の夜空に広がるオーロラを表現したピアスセットは、パーティーシーンでも活躍してくれそうなゴージャスな仕上がりだ。オーロラの幻想的な光のカーテンをダイヤモンドで表現している。

なお、これらのジュエリーはスペシャルボックスに入れて提供。特別感のある仕上がりなので、大切な人へのクリスマスプレゼントとしてもぜひチェックしてみて。

■【詳細】

アガット2021年冬の限定ジュエリー&ウォッチ

発売日:2021年10月1日(金)

取り扱い店舗:全国アガット店舗及びオンラインストア(公式サイト内)

<アイテム例>

・ピアスセット 39,600円※スペシャルボックス付き

種類:K10, silver, diamond, pearl, blue gold stone and labradorite/K10, silver, diamond, gold filled metal, pearl, rhodochrosite, orange moonstone and labradorite/K10, silver, diamond, gold filled metal, pearl, blue gold stone and labradorite

・リングセット 55,000円※スペシャルボックス付き

K10, silver, blue gold stone, amethyst, labradorite and diamond

・セットネックレス 38,500円※スペシャルボックス付き

・ピアスセット 132,000円※スペシャルボックス付き

K18 and diamond

【問い合わせ先】

アガット

TEL:0800-300-3314