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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、米GDP確定値など

2021年9月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50　鉱工業生産指数(8月)　-0.5％　-1.5％
08:50　小売売上高(8月)　-2.8％　1.0％
08:50　百貨店・スーパー売上高(8月)　-2.8％　1.3％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
14:00　住宅着工件数(8月)　10.4％　9.9％
15:30　全国証券大会
17:00　国債買い入れ予定(日本銀行)（10-12月）


東京など19都道府県に発令中の緊急事態宣言の期限

アスタリスクが東証マザーズに新規上場(公開価格:3300円)


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI(9月)　　50.1
10:00　中・非製造業PMI(9月)　　47.5
10:00　中・総合PMI(9月)　　48.9
10:45　中・財新製造業PMI(9月)　　49.2
15:00　英・GDP改定値(4-6月)　　22.2％
15:00　英・経常収支(4-6月)　　-128億ポンド
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(9月)　5.4％　5.5％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(8月)　　7.6％
19:30　印・財政赤字(8月)　　4689億8千万ルピー
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(9月)　-0.49％　0.66％
21:00　印・インフラ産業8業種(8月)　　9.4％
21:00　ブ・全国失業率(7月)　13.9％　14.1％
21:00　南ア・貿易収支(8月)　390億ランド　370億ランド
21:00　独・消費者物価指数(9月)　4.0％　3.9％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　35.1万件
21:30　米・GDP確定値(4-6月)　6.8％　6.6％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月)　65.2　66.8
27:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　4.75％　4.50％


中・経常収支確定値(4-6月)　　528億ドル

印・経常収支(4-6月)　20.0億ドル　-81.3億ドル

米・2021会計年度末、10月1日からの政府機関閉鎖回避に向けた暫定予算案可決期限

米・下院金融サービス委員会でFRBと財務省のパンデミック対応に関する公聴会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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