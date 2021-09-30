

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、小売売上高、米GDP確定値など

＜国内＞

08:50 鉱工業生産指数(8月) -0.5％ -1.5％

08:50 小売売上高(8月) -2.8％ 1.0％

08:50 百貨店・スーパー売上高(8月) -2.8％ 1.3％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

14:00 住宅着工件数(8月) 10.4％ 9.9％

15:30 全国証券大会

17:00 国債買い入れ予定(日本銀行)（10-12月）



東京など19都道府県に発令中の緊急事態宣言の期限

アスタリスクが東証マザーズに新規上場(公開価格:3300円)



＜海外＞

10:00 中・製造業PMI(9月) 50.1

10:00 中・非製造業PMI(9月) 47.5

10:00 中・総合PMI(9月) 48.9

10:45 中・財新製造業PMI(9月) 49.2

15:00 英・GDP改定値(4-6月) 22.2％

15:00 英・経常収支(4-6月) -128億ポンド

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(9月) 5.4％ 5.5％

18:00 欧・ユーロ圏失業率(8月) 7.6％

19:30 印・財政赤字(8月) 4689億8千万ルピー

20:00 ブ・FGVインフレIGPM(9月) -0.49％ 0.66％

21:00 印・インフラ産業8業種(8月) 9.4％

21:00 ブ・全国失業率(7月) 13.9％ 14.1％

21:00 南ア・貿易収支(8月) 390億ランド 370億ランド

21:00 独・消費者物価指数(9月) 4.0％ 3.9％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 35.1万件

21:30 米・GDP確定値(4-6月) 6.8％ 6.6％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月) 65.2 66.8

27:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 4.75％ 4.50％



中・経常収支確定値(4-6月) 528億ドル

印・経常収支(4-6月) 20.0億ドル -81.3億ドル

米・2021会計年度末、10月1日からの政府機関閉鎖回避に向けた暫定予算案可決期限

米・下院金融サービス委員会でFRBと財務省のパンデミック対応に関する公聴会



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》