

*08:15JST 9/29

[強弱材料]

強気材料

・1ドル111円50-60銭

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（30183.96、-56.10）

・NYダウは下落（34299.99、-569.38）

・ナスダック総合指数は下落（14546.68、-423.29）

・シカゴ日経先物は下落（29520、大阪比-400）

・SOX指数は下落（3314.39、-131.06）

・VIX指数は上昇（23.25、+4.49）

・米原油先物は下落（75.29、-0.16）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・コロナ変異種の感染拡大

・次期総選挙までの政治空白

・国内ワクチン不足

留意事項

・9月中間配当の権利落ち日

・自民党総裁選の投開票

・国債買いオペ

・セーフィー、プロジェクトカンパニーが新規上場

・ユーロ圏景況感指数（9月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・米中古住宅販売成約指数（8月）

・米MBA住宅ローン申請件数（先週）

・欧州中央銀行（ECB）フォーラムのパネル討論会に日銀総裁、FRB議長、英中銀総

裁、ECB総裁が参加《ST》