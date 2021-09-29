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9/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:15JST 9/29
[強弱材料]
強気材料
・1ドル111円50-60銭
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（30183.96、-56.10）
・NYダウは下落（34299.99、-569.38）
・ナスダック総合指数は下落（14546.68、-423.29）
・シカゴ日経先物は下落（29520、大阪比-400）
・SOX指数は下落（3314.39、-131.06）
・VIX指数は上昇（23.25、+4.49）
・米原油先物は下落（75.29、-0.16）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・コロナ変異種の感染拡大
・次期総選挙までの政治空白
・国内ワクチン不足
留意事項
・9月中間配当の権利落ち日
・自民党総裁選の投開票
・国債買いオペ
・セーフィー、プロジェクトカンパニーが新規上場
・ユーロ圏景況感指数（9月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・米中古住宅販売成約指数（8月）
・米MBA住宅ローン申請件数（先週）
・欧州中央銀行（ECB）フォーラムのパネル討論会に日銀総裁、FRB議長、英中銀総
裁、ECB総裁が参加《ST》
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