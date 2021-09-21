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21日の日本国債市場概況：債券先物は151円83銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:32JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は151円83銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円85銭 高値151円86銭 安値151円79銭 引け151円83銭
売買高総計9590枚
2年 428回 -0.135％
5年 148回 -0.105％
10年 363回 0.035％
20年 177回 0.430％
債券先物12月限は、151円85銭で取引を開始。前日NY市場での米株大幅安・長期金利低下を受けて買いが先行し、151円86銭まで上げた。その後、財務省の流動性供給入札を控えて売られたとみられ151円79銭まで下げたが、日本株安や入札の無難な結果を受けてやや買い戻されて引けた。現物債の取引では、2年債、5年債、7年債が買われ、20年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.21％、10年債は1.33％、30年債は1.87％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.30％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.26％、NZ10年債は1.90％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・8月住宅着工件数（予想：155.0万戸、7月：153.4万戸）
・21:30 米・8月住宅建設許可件数（予想：160.0万戸、7月：163.0万戸）
・21:30 米・4-6月期経常収支（予想：-1908億ドル、1-3月期：-1957億ドル）
・米連邦公開市場委員会（FOMC、22日まで）《KK》
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