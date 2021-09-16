関連記事
今日の注目スケジュール：貿易収支、月例経済報告、米小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、月例経済報告、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 貿易収支(8月) -601億円 4410億円
08:50 輸出(8月) 34.0％ 37.0％
08:50 輸入(8月) 42.5％ 28.5％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 首都圏新築分譲マンション(8月) -6.3％
月例経済報告(9月)
＜海外＞
07:45 NZ・GDP速報(4-6月) 16.1％ 2.4％
10:30 豪・失業率(8月) 5.0％ 4.6％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(8月)
18:00 欧・貿易収支(7月) 181億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月15日まで1カ月間) 0.91％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(9月) 0.40％ 1.18％
21:30 米・小売売上高(8月) -0.9％ -1.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 31万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(9月) 20.0 19.4
23:00 米・企業在庫(7月) 0.5％ 0.8％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(7月) 1109億ドル
タジキスタン・上海協力機構(SCO)首脳会議(17日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 9/15の強弱材料 9/15 08:21
- 今日の注目スケジュール：コア機械受注、中小売売上高、米鉱工業生産指数など 9/15 06:30
- 9/14の強弱材料 9/14 08:39
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、米消費者物価コア指数、米アップルが製品発表イベントなど 9/14 06:30
- 9/13の強弱材料 9/13 08:20