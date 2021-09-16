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今日の注目スケジュール：貿易収支、月例経済報告、米小売売上高など

2021年9月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、月例経済報告、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　貿易収支(8月)　-601億円　4410億円
08:50　輸出(8月)　34.0％　37.0％
08:50　輸入(8月)　42.5％　28.5％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:00　首都圏新築分譲マンション(8月)　-6.3％


月例経済報告(9月)


＜海外＞
07:45　NZ・GDP速報(4-6月)　16.1％　2.4％
10:30　豪・失業率(8月)　5.0％　4.6％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(8月)
18:00　欧・貿易収支(7月)　　181億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(9月15日まで1カ月間)　0.91％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(9月)　0.40％　1.18％
21:30　米・小売売上高(8月)　-0.9％　-1.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　31万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(9月)　20.0　19.4
23:00　米・企業在庫(7月)　0.5％　0.8％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(7月)　　1109億ドル


タジキスタン・上海協力機構(SCO)首脳会議(17日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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