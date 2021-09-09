

*08:20JST 9/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30181.21、+265.07）

・VIX指数は低下（17.96、-0.18）

・米原油先物は上昇（69.30、+0.95）

・米長期金利は低下

・次期首相による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35031.07、-68.93）

・ナスダック総合指数は下落（15286.64、-87.69）

・シカゴ日経先物は下落（29960、大阪比-170）

・1ドル110円20-30

・SOX指数は下落（3377.68、-42.05）

・コロナ変異種の感染拡大

・新政権発足までの政治空白

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン不足

留意事項

・9月限先物オプション最終売買日

・対外対内証券投資（先週）

・マネーストック（8月）

・東京オフィス空室率（8月）

・工作機械受注（8月）

・中国消費者物価指数（8月）

・中国生産者物価指数（8月）

・独貿易収支（7月）

・欧州中央銀行（ECB）定例理事会

・ラガルドECB総裁が記者会見

・米新規失業保険申請件数（先週）

・北朝鮮建国記念日《ST》