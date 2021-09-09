関連記事
9/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 9/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30181.21、+265.07）
・VIX指数は低下（17.96、-0.18）
・米原油先物は上昇（69.30、+0.95）
・米長期金利は低下
・次期首相による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35031.07、-68.93）
・ナスダック総合指数は下落（15286.64、-87.69）
・シカゴ日経先物は下落（29960、大阪比-170）
・1ドル110円20-30
・SOX指数は下落（3377.68、-42.05）
・コロナ変異種の感染拡大
・新政権発足までの政治空白
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン不足
留意事項
・9月限先物オプション最終売買日
・対外対内証券投資（先週）
・マネーストック（8月）
・東京オフィス空室率（8月）
・工作機械受注（8月）
・中国消費者物価指数（8月）
・中国生産者物価指数（8月）
・独貿易収支（7月）
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会
・ラガルドECB総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・北朝鮮建国記念日《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、工作機械受注、中消費者物価指数など 9/ 9 06:30
- 9/8の強弱材料 9/ 8 08:13
- 今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など 9/ 8 06:30
- 9/7の強弱材料 9/ 7 08:24
- 今日の注目スケジュール：家計支出、景気先行CI指数、中貿易収支など 9/ 7 06:30