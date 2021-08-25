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25日の日本国債市場概況：債券先物は152円23銭で終了

2021年8月25日 17:28

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記事提供元：フィスコ


*17:28JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は152円23銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円25銭 高値152円26銭 安値152円20銭 引け152円23銭
売買高総計13123枚

2年 427回 -0.135％
5年 148回 -0.115％
10年 363回 0.020％
20年 177回 0.405％

債券先物9月限は、152円25銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の上昇を受けて売りが先行し、その後も20年債入札を翌日に控えて警戒感による売りが続き、152円26銭から152円20銭まで下げた。日銀の国債買い入れオペの結果は無難との見方だった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.24％、10年債は1.29％、30年債は1.91％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.55％、オーストラリア10年債は1.15％、NZ10年債は1.73％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・7月耐久財受注速報値（前月比予想：-0.3％、6月：+0.9％）
・02:00　米財務省・5年債入札《KK》

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