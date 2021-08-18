ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

8/18の強弱材料

2021年8月18日 08:13

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:13JST 8/18
[強弱材料]

強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（27455、大阪比+95）
・1ドル109円60-70銭
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（27424.47、-98.72）
・NYダウは下落（35343.28、-282.12）
・ナスダック総合指数は下落（14656.18、-137.58）
・SOX指数は下落（3256.82、-65.82）
・VIX指数は上昇（17.91、+1.79）
・米原油先物は下落（66.59、-0.70）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・アフガニスタン情勢
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・貿易収支（7月）
・コア機械受注（6月）
・国債買いオペ
・訪日外国人客数（7月）
・英消費者物価指数（7月）
・ユーロ圏CPI（7月）
・米住宅着工件数（7月）
・米住宅建設許可件数（7月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（7月27-28日会合分）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る