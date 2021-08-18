

*08:13JST 8/18

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（27455、大阪比+95）

・1ドル109円60-70銭

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27424.47、-98.72）

・NYダウは下落（35343.28、-282.12）

・ナスダック総合指数は下落（14656.18、-137.58）

・SOX指数は下落（3256.82、-65.82）

・VIX指数は上昇（17.91、+1.79）

・米原油先物は下落（66.59、-0.70）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・アフガニスタン情勢

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・貿易収支（7月）

・コア機械受注（6月）

・国債買いオペ

・訪日外国人客数（7月）

・英消費者物価指数（7月）

・ユーロ圏CPI（7月）

・米住宅着工件数（7月）

・米住宅建設許可件数（7月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（7月27-28日会合分）《ST》