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電通グループ 大幅続伸、想定以上の足元の収益伸長を評価
記事提供元：フィスコ
*09:56JST 電通グループ---大幅続伸、想定以上の足元の収益伸長を評価
電通グループ<4324>は大幅続伸。前日に第2四半期決算を発表、営業利益は555億円で前年同期比13.7倍となった。一時的な要因を除外した調整後営業利益も266億円で同71.6％増と大幅増益。これまで未公表であった通期計画も公表、営業利益は2096億円としており、1300-1400億円レベルのコンセンサスを上振れ。世界的な広告需要の反動増に加えて、事業構造改革進捗の効果なども顕在化しているようだ。《TY》
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