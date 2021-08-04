関連記事
【M&A速報：2021/08/04（2）】楽天グループ、米Altiostar Networks社を完全子会社化
記事提供元：フィスコ
*16:51JST 【M&A速報：2021/08/04（2）】楽天グループ、米Altiostar Networks社を完全子会社化
■楽天グループ<4755>、4G・5Gネットワーク対応の仮想化Open RANソリューション提供の米Altiostar Networks社に追加出資し完全子会社化
■ベビー用品のECサイト運営のソルブメディア、ポーラスタァから妊娠・出産・マタニティ情報サイト「ニンプス」事業を買収
■EVユーザー向け「目的地充電」インフラの普及を目指すプラゴ、セイタロウデザインと資本業務提携で基本合意
■DRONE FUND、3号ファンドの追加調達を実施 中小機構が最大30億円を出資
■グランディハウス<8999>、第三次中期経営計画を発表
■アスリード・キャピタル、富士興産<5009>へのTOB買付期間を8月19日まで延長
■三井E&Sホールディングス<7003>、純粋持株会社体制を解消 三井E&Sマシナリーと三井E&Sビジネスサービスの吸収合併を検討
■キッツ<6498>、子会社で建設設備・機械装置・冷凍機向けバルブ製造販売の三吉バルブを吸収合併
■アルインコ<5933>、プリント配線板製造販売の東電子工業を買収
■富士山マガジンサービス<3138>、CCC子会社で書籍データを基にマーケティング事業展開のCatalyst・Data・Partnersに出資
■九電工<1959>、消防など防災設備工事の中央理化工業を買収
■中小企業HD(旧クレアHD)<1757>、オンサイトスクリーンとの株式交換中止を決議
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 八洲電機 1Q増収・大幅な増益、産業・交通事業が好調に推移 8/ 4 16:55
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGとソニーGの2銘柄で約29円分押し下げ 8/ 4 16:49
- 新興市場銘柄ダイジェスト:エコミックは急落、デコルテHDが大幅に3日続伸 8/ 4 15:55
- 城南進学研究社 城南進学研究社とInspire Highが業務提携 8/ 4 15:46
- 出来高変化率ランキング（14時台）～シンフォニア、日鉄鉱などがランクイン 8/ 4 14:45