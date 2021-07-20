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アシロ　初値1480円、公開価格を27.6％上回る、リーガルメディアサイト運営／新興市場スナップショット

2021年7月20日 14:05

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記事提供元：フィスコ


*14:05JST <7378> アシロ 1315 -
公開価格（1160円）を27.6％上回る1480円で初値を付けた。会社設立は16年4月18日。主な事業は法律・弁護士業界とITを結びつけたリーガルメディアサイトの運営。21年10月期の営業利益予想は前期比2.6％増の3.41億円。リーガルメディアの掲載料収入が2.2％増、アフィリエイト収入等が18.3％増と順調に推移するほか、リーガルHR事業の成約数が360.0％増と伸長し、増益を確保する見通し。第2四半期累計の実績は1.95億円で、進捗率は57.2％となっている。《TY》

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