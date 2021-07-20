

*08:21JST 7/20

[強弱材料]

強気材料

・SOX指数は上昇（3147.51、+2.07）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27652.74、-350.34）

・NYダウは下落（33962.04、-725.81）

・ナスダック総合指数は下落（14274.98、-152.25）

・シカゴ日経先物は下落（27265、大阪比-335）

・1ドル109円40-50銭

・VIX指数は上昇（22.50、+4.05）

・米原油先物は下落（66.35、-5.21）

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・消費者物価指数（6月）

・コンビニエンスストア売上高（6月）

・十倉経団連会長が記者会見

・アシロが新規上場

・ディスコ<6146>など決算発表

・中国最優遇貸出金利（7月）

・独生産者物価指数（6月）

・ユーロ圏経常収支（5月）

・米住宅着工件数（6月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・ジェフ・ベゾス氏のブルーオリジンが初の有人宇宙船打ち上げ

・シンガポール、マレーシア、インドネシア、トルコは休場《ST》