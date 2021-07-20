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7/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 7/20
[強弱材料]
強気材料
・SOX指数は上昇（3147.51、+2.07）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27652.74、-350.34）
・NYダウは下落（33962.04、-725.81）
・ナスダック総合指数は下落（14274.98、-152.25）
・シカゴ日経先物は下落（27265、大阪比-335）
・1ドル109円40-50銭
・VIX指数は上昇（22.50、+4.05）
・米原油先物は下落（66.35、-5.21）
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・消費者物価指数（6月）
・コンビニエンスストア売上高（6月）
・十倉経団連会長が記者会見
・アシロが新規上場
・ディスコ<6146>など決算発表
・中国最優遇貸出金利（7月）
・独生産者物価指数（6月）
・ユーロ圏経常収支（5月）
・米住宅着工件数（6月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・ジェフ・ベゾス氏のブルーオリジンが初の有人宇宙船打ち上げ
・シンガポール、マレーシア、インドネシア、トルコは休場《ST》
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