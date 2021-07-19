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【M&A速報：2021/07/19（2）】ネクストジェン、子会社アクロスウェイの「VCLog」事業を長塚電話工業所に譲渡
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 【M&A速報：2021/07/19（2）】ネクストジェン、子会社アクロスウェイの「VCLog」事業を長塚電話工業所に譲渡
■ネクストジェン<3842>、子会社アクロスウェイの「VCLog」事業を長塚電話工業所に譲渡
■ひかりHD<1445>、子会社ひかり工芸によるケイズクラフトの吸収合併を中止 完全子会社化に変更
■子どものいる女性向けキャリアサービス等を展開するライフデザインブランド「ファム(Famm)」運営のTimers、資金調達を実施
■サイネックス<2376>、子会社サイネックス・ネットワークからeコマース事業を譲り受け
■クオールHD<3034>、鹿児島県と宮崎県で合計8店舗の調剤薬局を運営するケーアイ調剤薬局を買収
■クラウド受付システム運営のRECEPTIONIST、グローバル・ブレインから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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