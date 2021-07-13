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出来高変化率ランキング（14時台）～ASJなどがランクイン

2021年7月13日 14:47

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記事提供元：フィスコ


*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ASJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月13日　14:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1419> タマホーム　　　　 　3085500 　236240　 1206.09% 16.52%
<3168> 黒谷　　　　　　　 　1101500 　100340　 997.77% -4.42%
<4173> M−WACUL　　 　268900 　31920　 742.42% 6.04%
<7725> インターアク　　　 　733400 　89920　 715.61% -9.38%
<6172> メタップス　　　　 　9549600 　1252720　 662.31% 1.08%
<6323> ローツェ　　　　　 　587600 　93640　 527.51% -6.25%
<3647> ジースリーHD　　 　2474100 　497640　 397.17% 9.18%
<4051> GMO-FG　　　 　69300 　14220　 387.34% 9.45%
<7516> コーナン商事　　　 　557200 　125060　 345.55% 5.15%
<2462> ライク　　　　　　 　284200 　64440　 341.03% 5.22%
<2351>* ASJ　　　　　　 　159400 　39900　 299.50% 8.28%
<7600> 日本MDM　　　　 　118300 　31560　 274.84% 5.99%
<6663> 太洋工業　　　　　 　179800 　49540　 262.94% 1.84%
<2301> 学情　　　　　　　 　188300 　54240　 247.16% -4.78%
<8909> シノケンG　　　　 　291200 　85180　 241.86% 5.91%
<2620> IS米国債1-3年ETF 　71042 　21926.6　 224.00% 0.19%
<4933> I−ne　　　　　 　210700 　65460　 221.88% 9.28%
<1457> TPXベア　　　　 　84114 　26534.4　 217.00% -0.94%
<3228> 三栄建築　　　　　 　154300 　48680　 216.97% 3.91%
<4992> 北興化　　　　　　 　455600 　145380　 213.39% 1.95%
<7420> 佐鳥電機　　　　　 　97200 　32460　 199.45% 4.4%
<9740> CSP　　　　　　 　94800 　32180　 194.59% -2.28%
<4966> 上村工業　　　　　 　32900 　11440　 187.59% 0.43%
<5074> テスホールディングス 　1869700 　652680　 186.47% 4.22%
<4432> ウイングアーク1st 　232100 　82220　 182.29% 2.34%
<7095> MacbeeP　　 　120300 　43060　 179.38% -0.52%
<3349> コスモス薬品　　　 　356000 　127820　 178.52% 9.86%
<8135> ゼット　　　　　　 　8556500 　3143940　 172.16% -1%
<6629> テクノHR　　　　 　3382300 　1244960　 171.68% 3.86%
<8585> オリコ　　　　　　 　9955300 　3762440　 164.60% 0.68%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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