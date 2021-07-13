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出来高変化率ランキング（14時台）～ASJなどがランクイン
*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ASJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 14:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1419> タマホーム 3085500 236240 1206.09% 16.52%
<3168> 黒谷 1101500 100340 997.77% -4.42%
<4173> M−WACUL 268900 31920 742.42% 6.04%
<7725> インターアク 733400 89920 715.61% -9.38%
<6172> メタップス 9549600 1252720 662.31% 1.08%
<6323> ローツェ 587600 93640 527.51% -6.25%
<3647> ジースリーHD 2474100 497640 397.17% 9.18%
<4051> GMO-FG 69300 14220 387.34% 9.45%
<7516> コーナン商事 557200 125060 345.55% 5.15%
<2462> ライク 284200 64440 341.03% 5.22%
<2351>* ASJ 159400 39900 299.50% 8.28%
<7600> 日本MDM 118300 31560 274.84% 5.99%
<6663> 太洋工業 179800 49540 262.94% 1.84%
<2301> 学情 188300 54240 247.16% -4.78%
<8909> シノケンG 291200 85180 241.86% 5.91%
<2620> IS米国債1-3年ETF 71042 21926.6 224.00% 0.19%
<4933> I−ne 210700 65460 221.88% 9.28%
<1457> TPXベア 84114 26534.4 217.00% -0.94%
<3228> 三栄建築 154300 48680 216.97% 3.91%
<4992> 北興化 455600 145380 213.39% 1.95%
<7420> 佐鳥電機 97200 32460 199.45% 4.4%
<9740> CSP 94800 32180 194.59% -2.28%
<4966> 上村工業 32900 11440 187.59% 0.43%
<5074> テスホールディングス 1869700 652680 186.47% 4.22%
<4432> ウイングアーク1st 232100 82220 182.29% 2.34%
<7095> MacbeeP 120300 43060 179.38% -0.52%
<3349> コスモス薬品 356000 127820 178.52% 9.86%
<8135> ゼット 8556500 3143940 172.16% -1%
<6629> テクノHR 3382300 1244960 171.68% 3.86%
<8585> オリコ 9955300 3762440 164.60% 0.68%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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