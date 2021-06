「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル 2021」国営ひたち海浜公園で

音楽フェス「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル 2021(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021)」が、2021年8月7日(土)・8日(日・祝)・9日(月・振休)/14日(土)・15日(日)の2週末5日間にわたり、茨城県・国営ひたち海浜公園にて開催される。

■5日間で40組のアーティストが参加

2000年にスタートし、今や夏の風物詩となった音楽フェス「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」。愛称は“ロッキン”。2019年は2週末過去最長5日間で開催され、これまで以上の盛り上がりを見せたが、その翌年2020年は惜しくも中止に。2021年は、再び2週末5日間での開催となる。

出演者は1日8組で、5日間で40組のアーティストがパフォーマンスを披露。ステージは1つで、前方はアクトごとの入れ替え制にし、事前抽選で当選した人が入場できるようになる。また、大幅なゾーニング変更などに伴い、ステージ周辺および例年はステージがある場所にも、テントを張れるスペースを用意。

■<第1弾発表アーティスト>あいみょんや[Alexandros]、マキシマム ザ ホルモンら

第1弾出演アーティスト発表では、初日8月7日(土)に宮本浩次、2日目8月8日(日・祝)に[Alexandros] やsumika、8月9日(月・振休)にあいみょん、東京スカパラダイスオーケストラ 、マキシマム ザ ホルモンが出演することが明らかに。8月14日(土)にはきゃりーぱみゅぱみゅ、8月15日(日)にはクリープハイプ、MAN WITH A MISSIONらが名を連ねる。

■<第2弾発表アーティスト>RADWIMPSやKing Gnu、アジカンら10組

第2弾出演発表では、8月7日(土)にKing Gun、Cocco、8月8日(日・祝)にASIAN KUNG-FU GENERATON、YOASOBI、8月9日(月・振休)に、NUMBER GIRL 、back numberらの出演が決定。更に、8月14日(土)はゲスの極み乙女。、RADWIMPS、8月15日(日)はサカナクション、04 Limited Sazabysの出演が発表され、計10組が新たにラインナップに加わる。

■<第3弾出演アーティスト>10-FEETやマイヘアほか櫻坂46、BiSHなど

最終となる第3弾出演者アーティスト発表では、8月7日(土)にSUPER BEAVER、UNISON SQUARE GARDEN、櫻坂46、8月8日(日・祝)にBiSH、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、8月9日(月・振休)にサンボマスター、10-FEET、ももいろクローバーZ、8月14日(土)にKEYTALK、キュウソネコカミ、8月15日(日)にLiSA、Little Glee Monsterが決定。幅広いジャンルのアーティストたち揃い踏みとなる豪華なラインナップが出揃った。

【詳細】

ロック・イン・ジャパン・フェスティバル 2021

日程:2021年8月7日(土)・8日(日・祝)・9日(月・振休)/14日(土)・15日(日)

時間:開場 8:00/開演 10:20/終演 19:55(各日とも予定) ※雨天決行(荒天の場合は中止)

会場:国営ひたち海浜公園

住所:茨城県ひたちなか市大字馬渡大沼605-4

【チケット情報】

価格:

1日券 14,000円、駐車場付き1日券 16,500円

7日(土)・8日(日・祝)・9日(月・振休) 3日券 40,000円、駐車場付き3日券 47,500円

14日(土)・15日(日) 2日券 27,000円、駐車場付き2日券 32,000円

5日通し券 60,000円、駐車場付き5日通し券 72,500円

※6歳未満は入場料無料(保護者同伴に限る)

先行受付:

第3次選考受付期間:6月22日(火)12:00~6月25日(金)12:00

チケット購入先:http://rijfes.jp/

【出演アーティスト】

8月7日(土):King Gnu、Cocco、櫻坂46、SUPER BEAVER、the HIATUS、宮本浩次 、UNISON SQUARE GARDEN、WANIMA

8月8日(日・祝):ASIAN KUNG-FU GENERATION、[Alexandros] 、KANA-BOON、sumika、BiSH、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、YOASOBI

8月9日(月・振休):あいみょん、サンボマスター、10-FEET、東京スカパラダイスオーケストラ、NUMBER GIRL、back number、マキシマム ザ ホルモン、ももいろクローバーZ

8月14日(土):UVERworld、THE ORAL CIGARETTES、KEYTALK、きゃりーぱみゅぱみゅ、キュウソネコカミ、ゲスの極み乙女。、フレデリック、RADWIMPS

8月15日(日):クリープハイプ、サカナクション、Fear, and Loathing in Las Vegas、04 Limited Sazabys、MAN WITH A MISSION、ヤバイTシャツ屋さん、LiSA、Little Glee Monster