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AMD、Radeon SoftwareでWindows 7のサポートを終了
headless 曰く、 AMD は21日、Radeon Software における64ビット版 Windows 7 のサポートをレガシーサポートモデルに移行すると発表した(AMD Community のブログ記事、 Radeon Software Adrenalin 21.6.1 リリースノート、 Neowinの記事、 Phoronixの記事)。
同日リリースされた Radeon Software Adrenalin 21.6.1で 64ビット版 Windows 7 はサポートされず、Radeon Software Adrenalin 21.5.2 が64ビット版 Windows 7をサポートする最後のドライバーとなる。Radeon Software では既に32ビット OS のサポートを終了しており、64ビット版 Windows 8.1のサポートも終了している。
また、古いグラフィックス製品のレガシーサポートモード移行も同時に発表されている。今回レガシーサポートモードに移行するのは2016年以前にリリースされた製品で、こちらも Radeon Software Adrenalin 21.5.2がサポートされる最後のドライバーとなる(レガシーサポート対象に移行したモデル)。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
関連キーワードWindows、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1
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