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Ｍｉｐｏｘ 年初来高値、パワーデバイス用半導体の共同研究がNEDOの公募プログラムに採択／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:37JST <5381> Ｍｉｐｏｘ 769 +70
年初来高値。パワーデバイス用半導体の実用化を目指す共同研究が新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が公募する「マテリアル革新技術先導研究プログラム」に採択されたと発表している。Mipox、電力中央研究所、名古屋大学、理化学研究所、アイクリスタル（名古屋市）の5者共同で受託する。共同研究のテーマは「SiCバルク成長技術の革新に向けたプロセスインフォマティクス技術の研究開発」。《FA》
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