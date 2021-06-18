ライフ RSS

 

音楽フェス「ジャイガ」2021が大阪・舞洲で、DISH//や優里など52組

2021年6月18日 17:34

小

中

大

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　音楽フェス「オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル 20>21(OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 20>21)」が、2021年7月31日(土)・8月1日(日)の2日間、大阪・舞洲にて開催される。

■“ジャイガ”に総勢52組が出演

　「オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル」は、通称“ジャイガ”という呼び名で知られる、大阪で開催する音楽フェス。2017年に「ウェスト ジャイガンティック シティランド(WEST GIGANTIC CITYLAND'17)」としてスタートし、2020年の中止を挟み、今回は4度目の開催となる。

毎年ロックバンドを中心とする人気邦楽アーティストが多数出演する“ジャイガ”だが、2021年は2日間で総勢52組が参加。

■1日目：DISH//や優里、緑黄色社会

　1日目の7月31日(土)には、北村匠海がボーカル務めるDISH//(ディッシュ)や優里、瑛人らが出演。秋山黄色やsumika(スミカ)、Little Glee Monster(リトル グリー モンスター)、緑黄色社会、Rin音(リンネ)も名を連ねる。

■2日目：VaundyやNovelbright、yama

　2日目の8月1日(日)には、石崎ひゅーい、Creepy Nuts(クリーピーナッツ)、Nulbarich(ナルバリッチ)らが参加。Vaundy(バウンディ)、Novelbright(ノーベルブライト)、yama(ヤマ)にも注目だ。

【詳細】
オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル 20>21
開催日：2021年7月31日(土)、8月1日(日)
開催時間：開場9:30～／開演11:00～(いずれも予定)
会場：舞洲スポーツアイランド特設会場
住所：大阪府大阪市此花区北港緑地2-2-15
チケット：1日券 大人 8,800円／小学生 4,000円、2日券 大人 16,000円／小学生 8,000円
※雨天決行・荒天中止。
※小学生以上要チケット。未就学児入場無料、小学生以下の入場は保護者同伴の場合のみ入場可能。
※2020年度のチケットはそのまま利用可能。
※出演アーティストは都合によりキャンセル・変更となる場合あり。

＜出演アーティスト＞
・7月31日(土)
秋山黄色／瑛人／Ochunism／coldrain／コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) ／サイダーガール／清水翔太／sumika／Tani Yuuki／DISH//／日食なつこ／NOISEMAKER／PassCode／ビッケブランカ／ベリーグッドマン／MY FIRST STORY／向井太一／Mega Shinnosuke／優里／LAMP IN TERREN ／reGretGirl／Little Glee Monster／Re:name／緑黄色社会／Rin音／ROTTENGRAFFTY
・8月1日(日)】
石崎ひゅーい／ORANGE RANGE／KEYTALK／Creepy Nuts／CROSSFAITH／Suspended 4th／Survive Said The Prophet／the engy／Doul／chilldspot／Dizzy Sunfist／tricot／Nothing's Carved In Stone／Nulbarich／NAMBA69／KNOCK OUT MONKEY／Novelbright／Vaundy／Fear,and Loathing in Las Vegas／04 Limited Sazabys／BLUE ENCOUNT／mahina／yama／UNISON SQUARE GARDEN／LONGMAN／我儘ラキア

＜チケット情報＞
・オフィシャル WEB3次先着受付
受付期間：6月8日(火)22:00～6月24日(木)23:59
・一般発売
受付期間：6月26日(土)10:00～
※チケット詳細は公式サイト(http://www.giga-osaka.com/)で確認。

【問い合わせ先】
キョードーインフォメーション
TEL：0570-200-888(平日・土曜 11:00～16:00)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード大阪府マキシマム ザ ホルモン北村匠海Little Glee Monster

関連記事

スポンサードリンク

イベントの最新ニュース

RSS

もっと見る

» イベントの最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 中国語は簡単!? ポリグロット・バイリンガルが伝える外国語学習で大切なこと
  2. 中四国最大級の野外音楽フェス「モンスターバッシュ」香川・国営讃岐まんのう公園で
  3. 乳幼児に肺炎などを引き起こすRSウイルス感染症急増　コロナ対策の影響か
  4. コメダ珈琲店の人気デザート「クロネージュ」がドリンクに、“バウムクーヘン入り”の新食感で
  5. 【映画で学ぶ英語】『アオラレ』:I’m sorryとI apologizeのニュアンスの違い
  1. 英語勉強法、子供の早期教育や大人の学び直しにも適している方法とは
  2. workの本当の意味とは? コアで覚える英語 (9)
  3. Apple TVで英語力をアップさせる5つのアイデア
  4. ドリンクを注ぐと“ミッフィーが顔を出す”幻のウォールグラス再販へ
  5. コロナ禍でも賃料収入は安定的　長期資産運用にはワンルーム賃貸も狙い目か
  1. プログラミング年収1位のR言語、副業にも最適
  2. 「make=作る」と覚えては英語は話せない!? コアで覚える英語 (6)
  3. 千葉大学病院、ワクチン接種の抗体調査結果発表　飲酒歴や性別で抗体量に差
  4. 「ハッピーハニーアフタヌーンティー」青山・横浜・大宮・新浦安で
  5. Amazonプライム・ビデオで英語力アップ! 英語字幕のメリットと使い方

広告

写真で見るニュース

  • 新型NX（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 新型ランドクルーザー（300系）（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • (c) 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.
  • (c) 2021　『ドライブ・マイ・カー』製作委員会
  • タント特別仕様車 楽天イーグルス エディション ⓒRakuten Eagles
  • Photo：スカイライン打倒を果たした「第6回富士TT」で激走する加茂・増田組サバンナ（マツダレース委員会アーカイブ）
  • © 2021 Universal Pictures
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望6月17日　米金融政策の正常化（量的緩和縮小・金利上昇）への動き　米国株式は、景気後退回避の金融政策転換で曲がり角に

高齢者のαディフェンシン低下と腸内細菌（画像: 北海道大学の発表資料より）

老化による腸内細菌の変化メカニズム、世界で初めて解明　北大の研究

©Boggy22/123RF.COM

諸刃の剣を振りかざすアメリカとIT巨人GAFAM+Nとの戦い (3)

広告

人気の生活家電（ Amazon.co.jp ）

  1. 【Amazon.co.jp 限定】オムロン 口中用 電子体温計(10秒で検温) 婦人用 MC-6832L
  2. SALONIA サロニア ストレートアイロン 海外対応 24mm
  3. パナソニック フェイスシェーバー フェリエ ES-WF41
  4. 体温計 非接触型 赤外線測定 バックライト対応 1秒で体温表示 業務用家庭用健康管理 老若男女
  5. オムロン 電子体温計 MC-687