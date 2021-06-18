音楽フェス「ジャイガ」2021が大阪・舞洲で、DISH//や優里など52組

音楽フェス「オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル 20>21(OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 20>21)」が、2021年7月31日(土)・8月1日(日)の2日間、大阪・舞洲にて開催される。

■“ジャイガ”に総勢52組が出演

「オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル」は、通称“ジャイガ”という呼び名で知られる、大阪で開催する音楽フェス。2017年に「ウェスト ジャイガンティック シティランド(WEST GIGANTIC CITYLAND'17)」としてスタートし、2020年の中止を挟み、今回は4度目の開催となる。

毎年ロックバンドを中心とする人気邦楽アーティストが多数出演する“ジャイガ”だが、2021年は2日間で総勢52組が参加。

■1日目：DISH//や優里、緑黄色社会

1日目の7月31日(土)には、北村匠海がボーカル務めるDISH//(ディッシュ)や優里、瑛人らが出演。秋山黄色やsumika(スミカ)、Little Glee Monster(リトル グリー モンスター)、緑黄色社会、Rin音(リンネ)も名を連ねる。

■2日目：VaundyやNovelbright、yama

2日目の8月1日(日)には、石崎ひゅーい、Creepy Nuts(クリーピーナッツ)、Nulbarich(ナルバリッチ)らが参加。Vaundy(バウンディ)、Novelbright(ノーベルブライト)、yama(ヤマ)にも注目だ。

【詳細】

オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル 20>21

開催日：2021年7月31日(土)、8月1日(日)

開催時間：開場9:30～／開演11:00～(いずれも予定)

会場：舞洲スポーツアイランド特設会場

住所：大阪府大阪市此花区北港緑地2-2-15

チケット：1日券 大人 8,800円／小学生 4,000円、2日券 大人 16,000円／小学生 8,000円

※雨天決行・荒天中止。

※小学生以上要チケット。未就学児入場無料、小学生以下の入場は保護者同伴の場合のみ入場可能。

※2020年度のチケットはそのまま利用可能。

※出演アーティストは都合によりキャンセル・変更となる場合あり。

＜出演アーティスト＞

・7月31日(土)

秋山黄色／瑛人／Ochunism／coldrain／コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) ／サイダーガール／清水翔太／sumika／Tani Yuuki／DISH//／日食なつこ／NOISEMAKER／PassCode／ビッケブランカ／ベリーグッドマン／MY FIRST STORY／向井太一／Mega Shinnosuke／優里／LAMP IN TERREN ／reGretGirl／Little Glee Monster／Re:name／緑黄色社会／Rin音／ROTTENGRAFFTY

・8月1日(日)】

石崎ひゅーい／ORANGE RANGE／KEYTALK／Creepy Nuts／CROSSFAITH／Suspended 4th／Survive Said The Prophet／the engy／Doul／chilldspot／Dizzy Sunfist／tricot／Nothing's Carved In Stone／Nulbarich／NAMBA69／KNOCK OUT MONKEY／Novelbright／Vaundy／Fear,and Loathing in Las Vegas／04 Limited Sazabys／BLUE ENCOUNT／mahina／yama／UNISON SQUARE GARDEN／LONGMAN／我儘ラキア

＜チケット情報＞

・オフィシャル WEB3次先着受付

受付期間：6月8日(火)22:00～6月24日(木)23:59

・一般発売

受付期間：6月26日(土)10:00～

※チケット詳細は公式サイト(http://www.giga-osaka.com/)で確認。

【問い合わせ先】

キョードーインフォメーション

TEL：0570-200-888(平日・土曜 11:00～16:00)