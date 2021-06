音楽フェス「ジャイガ」2021が大阪・舞洲で、DISH//や優里など52組

音楽フェス「オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル 20>21(OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 20>21)」が、2021年7月31日(土)・8月1日(日)の2日間、大阪・舞洲にて開催される。

■“ジャイガ”に総勢52組が出演

「オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル」は、通称“ジャイガ”という呼び名で知られる、大阪で開催する音楽フェス。2017年に「ウェスト ジャイガンティック シティランド(WEST GIGANTIC CITYLAND'17)」としてスタートし、2020年の中止を挟み、今回は4度目の開催となる。

毎年ロックバンドを中心とする人気邦楽アーティストが多数出演する“ジャイガ”だが、2021年は2日間で総勢52組が参加。

■1日目:DISH//や優里、緑黄色社会

1日目の7月31日(土)には、北村匠海がボーカル務めるDISH//(ディッシュ)や優里、瑛人らが出演。秋山黄色やsumika(スミカ)、Little Glee Monster(リトル グリー モンスター)、緑黄色社会、Rin音(リンネ)も名を連ねる。

■2日目:VaundyやNovelbright、yama

2日目の8月1日(日)には、石崎ひゅーい、Creepy Nuts(クリーピーナッツ)、Nulbarich(ナルバリッチ)らが参加。Vaundy(バウンディ)、Novelbright(ノーベルブライト)、yama(ヤマ)にも注目だ。

【詳細】

オオサカ ジャイガンティック ミュージック フェスティバル 20>21

開催日:2021年7月31日(土)、8月1日(日)

開催時間:開場9:30~/開演11:00~(いずれも予定)

会場:舞洲スポーツアイランド特設会場

住所:大阪府大阪市此花区北港緑地2-2-15

チケット:1日券 大人 8,800円/小学生 4,000円、2日券 大人 16,000円/小学生 8,000円

※雨天決行・荒天中止。

※小学生以上要チケット。未就学児入場無料、小学生以下の入場は保護者同伴の場合のみ入場可能。

※2020年度のチケットはそのまま利用可能。

※出演アーティストは都合によりキャンセル・変更となる場合あり。

<出演アーティスト>

・7月31日(土)

秋山黄色/瑛人/Ochunism/coldrain/コロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店) /サイダーガール/清水翔太/sumika/Tani Yuuki/DISH///日食なつこ/NOISEMAKER/PassCode/ビッケブランカ/ベリーグッドマン/MY FIRST STORY/向井太一/Mega Shinnosuke/優里/LAMP IN TERREN /reGretGirl/Little Glee Monster/Re:name/緑黄色社会/Rin音/ROTTENGRAFFTY

・8月1日(日)】

石崎ひゅーい/ORANGE RANGE/KEYTALK/Creepy Nuts/CROSSFAITH/Suspended 4th/Survive Said The Prophet/the engy/Doul/chilldspot/Dizzy Sunfist/tricot/Nothing's Carved In Stone/Nulbarich/NAMBA69/KNOCK OUT MONKEY/Novelbright/Vaundy/Fear,and Loathing in Las Vegas/04 Limited Sazabys/BLUE ENCOUNT/mahina/yama/UNISON SQUARE GARDEN/LONGMAN/我儘ラキア

<チケット情報>

・オフィシャル WEB3次先着受付

受付期間:6月8日(火)22:00~6月24日(木)23:59

・一般発売

受付期間:6月26日(土)10:00~

※チケット詳細は公式サイト(http://www.giga-osaka.com/)で確認。

【問い合わせ先】

キョードーインフォメーション

TEL:0570-200-888(平日・土曜 11:00~16:00)