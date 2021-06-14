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記事提供元：フィスコ
*16:32JST 【M&A速報：2021/06/14（2）】ベインキャピタル投資先のニチイ学館、LeTechの介護事業承継会社を買収
■ベインキャピタル投資先のニチイ学館、LeTech<3497>の介護事業承継会社西日本ヘルスケアを買収
■アカツキ<3932>と米Riot Games、アフリカのモバイルゲーム・パブリッシャーCarry1st社に共同出資
■ヘッドウォータース<4011>、次世代型商業施設プロデュース提供のコネクテッドコマースと資本業務提携
■グローバルインフォメーション<4171>子会社のギブテック、LPWA通信規格「ZETA」関連製品販売のテクサーと資本業務提携
■JNSホールディングス<3627>、日本カードと資本提携
■JA三井リース、次世代型電動車椅子提供のウィル(WHILL)に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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