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記事提供元：フィスコ
*16:34JST 【M&A速報：2021/06/09（2）】SBIホールディングス、AI事業のALBERTと資本業務提携で基本合意
SBIホールディングス<8473>、AI事業のALBERT<3906>と資本業務提携で基本合意 持ち分法適用会社化
■ヤマダHD<9831>、子会社である大塚家具<8186>を株式交換により完全子会社化 8月30日付で上場廃止へ
■セールステック事業展開のアライアンスクラウド、ベクトル<6058>などから約8000万円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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