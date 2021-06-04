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今日の注目スケジュール：家計支出、米非農業部門雇用者数、米製造業受注など

2021年6月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、米非農業部門雇用者数、米製造業受注など
＜国内＞
08:30　家計支出(4月)　9.4％　6.2％


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　4.00％　4.00％
13:30　印・RBI現金準備率　4.0％　3.5％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(4月)　-1.0％　2.7％
18:00　台湾・GDP(1-3月)　8.20％　8.16％
21:30　加・失業率(5月)　8.2％　8.1％
21:30　米・非農業部門雇用者数(5月)　66.3万人　26.6万人
21:30　米・失業率(5月)　5.9％　6.1％
21:30　米・平均時給(5月)　1.6％　0.3％
22:00　ブ・サービス業PMI(5月)　　42.9
22:00　ブ・総合PMI(5月)　　44.5
23:00　米・製造業受注(4月)　0.5％　1.1％


米・パウエルFRB議長とラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がグリーンスワン2021の討論会に参加

米・「ビットコイン2021」会議(5日まで)

英・G7財務相会合(5日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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