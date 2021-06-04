

*06:30JST 今日の注目スケジュール：家計支出、米非農業部門雇用者数、米製造業受注など

＜国内＞

08:30 家計支出(4月) 9.4％ 6.2％



＜海外＞

13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 4.00％ 4.00％

13:30 印・RBI現金準備率 4.0％ 3.5％

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(4月) -1.0％ 2.7％

18:00 台湾・GDP(1-3月) 8.20％ 8.16％

21:30 加・失業率(5月) 8.2％ 8.1％

21:30 米・非農業部門雇用者数(5月) 66.3万人 26.6万人

21:30 米・失業率(5月) 5.9％ 6.1％

21:30 米・平均時給(5月) 1.6％ 0.3％

22:00 ブ・サービス業PMI(5月) 42.9

22:00 ブ・総合PMI(5月) 44.5

23:00 米・製造業受注(4月) 0.5％ 1.1％



米・パウエルFRB議長とラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がグリーンスワン2021の討論会に参加

米・「ビットコイン2021」会議(5日まで)

英・G7財務相会合(5日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》