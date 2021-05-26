イッセイ ミヤケのメンズブランド「アイム メン」から3WAYバッグ、トートからバックパックに変身

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記事提供元：ファッションプレス
イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)が展開するメンズブランドのアイム メン(IM MEN)から、新シリーズ「スライドトートバッグ (SLIDE TOTE BAG)」が登場。
今回の「スライドトートバッグ」シリーズでは、使用シーンに合わせてフォルムを変えられる、機能性の高いバッグを2型提案する。素材には、厚手のキャンバス生地を使用した。
トートバッグは、ストラップの固定位置が自在に変化し、ショルダーバッグやバックパックとしても活躍する。サコッシュは、ショルダーバッグやトートバッグへと姿を変えつつ、容量も増加する構造に。どちらも幅広いスタイルで採用できる便利なアイテムだ。
【詳細】
アイム メン「スライドトートバッグ」シリーズ
発売日：2021年5月15日(土)
取扱店舗：アイム メン / 青山、イッセイ ミヤケ オンラインストア
アイテム例：
・トートバッグ 42,900円(税込)
・サコッシュ 19,800円(税込)
カラー：ホワイト、カーキ
【店舗詳細】
アイム メン / 青山
住所：東京都港区南青山3-18-11
TEL：03-3423-1407
関連キーワードイッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）
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