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出来高変化率ランキング（9時台）～ITbookHD、ノーリツなどがランクイン

2021年5月18日 09:59

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記事提供元：フィスコ


*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ITbookHD、ノーリツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月18日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2632>* ナスダック100ヘッジ有 20238 　2880.8　 602.51% -0.1%
<1447>* ITbookHD　　1549800 　277720　 458.04% 21.25%
<5943>* ノーリツ　　　　　　190600 　74480　 155.91% 10.44%
<7363>* M−ベビーカレンダー　126700 　50580　 150.49% -5.38%
<4193>* J−ファブリカ　　　241100 　96480　 149.9% 5.68%
<2569>* 上場NSQA　　　　270170 　111338　 142.66% -0.21%
<6615>* UMCエレ　　　　　341800 　160820　 112.54% -13.64%
<4011>* ヘッドウォータ　　　48700 　23080　 111.01% -12.86%
<3856>* エーバランス　　　　397000 　209560　 89.44% -11.17%
<6815>* ユニデンHD　　　　62900 　33440　 88.1% -11.13%
<2631>* MXSナスダック100ETF　19965 　11529　 73.17% -0.19%
<3359>* cotta　　　　　307900 　179160　 71.86% 10.78%
<4883>* モダリス　　　　　　616000 　359480　 71.36% -17.54%
<6840>* AKIBA　　　　　39000 　23140　 68.54% -4.21%
<3465>* ケイアイスター　　　330100 　199640　 65.35% 8.54%
<5703>* 日軽金HD　　　　　483300 　340740　 41.84% -4.07%
<2568>* 上場NSQ　　　　　195950 　140586　 39.38% -0.28%
<2196>* エスクリ　　　　　　158700 　114960　 38.05% 6.91%
<7256>* 河西工　　　　　　　268900 　196840　 36.61% -7.76%
<4933>* I−ne　　　　　　145700 　106940　 36.24% 5.2%
<4449>* ギフティ　　　　　　407900 　311380　 31% -8.31%
<2160>* ジーエヌアイ　　　　1563200 　1201460　 30.11% 13.87%
<3549>* クスリのアオキ　　　268300 　206220　 30.1% -0.39%
<7782>* シンシア　　　　　　146100 　127280　 14.79% -7.57%
<4393>* バンクオブイノベ　　91600 　79860　 14.7% 4.93%
<7689>* コパ　　　　　　　　44200 　38980　 13.39% -6.85%
<6794>* フォスタ電　　　　　102800 　97280　 5.67% -3.39%
<3193>* 鳥貴族　　　　　　　91300 　91060　 0.26% 3.06%
<3488>* ザイマックス　　　　973 　984.6　 -1.18% 0.7%
<4651>* サニックス　　　　　668400 　700980　 -4.65% -4.31%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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