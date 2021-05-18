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*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ITbookHD、ノーリツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月18日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2632>* ナスダック100ヘッジ有 20238 2880.8 602.51% -0.1%
<1447>* ITbookHD 1549800 277720 458.04% 21.25%
<5943>* ノーリツ 190600 74480 155.91% 10.44%
<7363>* M−ベビーカレンダー 126700 50580 150.49% -5.38%
<4193>* J−ファブリカ 241100 96480 149.9% 5.68%
<2569>* 上場NSQA 270170 111338 142.66% -0.21%
<6615>* UMCエレ 341800 160820 112.54% -13.64%
<4011>* ヘッドウォータ 48700 23080 111.01% -12.86%
<3856>* エーバランス 397000 209560 89.44% -11.17%
<6815>* ユニデンHD 62900 33440 88.1% -11.13%
<2631>* MXSナスダック100ETF 19965 11529 73.17% -0.19%
<3359>* cotta 307900 179160 71.86% 10.78%
<4883>* モダリス 616000 359480 71.36% -17.54%
<6840>* AKIBA 39000 23140 68.54% -4.21%
<3465>* ケイアイスター 330100 199640 65.35% 8.54%
<5703>* 日軽金HD 483300 340740 41.84% -4.07%
<2568>* 上場NSQ 195950 140586 39.38% -0.28%
<2196>* エスクリ 158700 114960 38.05% 6.91%
<7256>* 河西工 268900 196840 36.61% -7.76%
<4933>* I−ne 145700 106940 36.24% 5.2%
<4449>* ギフティ 407900 311380 31% -8.31%
<2160>* ジーエヌアイ 1563200 1201460 30.11% 13.87%
<3549>* クスリのアオキ 268300 206220 30.1% -0.39%
<7782>* シンシア 146100 127280 14.79% -7.57%
<4393>* バンクオブイノベ 91600 79860 14.7% 4.93%
<7689>* コパ 44200 38980 13.39% -6.85%
<6794>* フォスタ電 102800 97280 5.67% -3.39%
<3193>* 鳥貴族 91300 91060 0.26% 3.06%
<3488>* ザイマックス 973 984.6 -1.18% 0.7%
<4651>* サニックス 668400 700980 -4.65% -4.31%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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