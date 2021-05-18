

*09:59JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ITbookHD、ノーリツなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月18日 9:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2632>* ナスダック100ヘッジ有 20238 2880.8 602.51% -0.1%

<1447>* ITbookHD 1549800 277720 458.04% 21.25%

<5943>* ノーリツ 190600 74480 155.91% 10.44%

<7363>* M−ベビーカレンダー 126700 50580 150.49% -5.38%

<4193>* J−ファブリカ 241100 96480 149.9% 5.68%

<2569>* 上場NSQA 270170 111338 142.66% -0.21%

<6615>* UMCエレ 341800 160820 112.54% -13.64%

<4011>* ヘッドウォータ 48700 23080 111.01% -12.86%

<3856>* エーバランス 397000 209560 89.44% -11.17%

<6815>* ユニデンHD 62900 33440 88.1% -11.13%

<2631>* MXSナスダック100ETF 19965 11529 73.17% -0.19%

<3359>* cotta 307900 179160 71.86% 10.78%

<4883>* モダリス 616000 359480 71.36% -17.54%

<6840>* AKIBA 39000 23140 68.54% -4.21%

<3465>* ケイアイスター 330100 199640 65.35% 8.54%

<5703>* 日軽金HD 483300 340740 41.84% -4.07%

<2568>* 上場NSQ 195950 140586 39.38% -0.28%

<2196>* エスクリ 158700 114960 38.05% 6.91%

<7256>* 河西工 268900 196840 36.61% -7.76%

<4933>* I−ne 145700 106940 36.24% 5.2%

<4449>* ギフティ 407900 311380 31% -8.31%

<2160>* ジーエヌアイ 1563200 1201460 30.11% 13.87%

<3549>* クスリのアオキ 268300 206220 30.1% -0.39%

<7782>* シンシア 146100 127280 14.79% -7.57%

<4393>* バンクオブイノベ 91600 79860 14.7% 4.93%

<7689>* コパ 44200 38980 13.39% -6.85%

<6794>* フォスタ電 102800 97280 5.67% -3.39%

<3193>* 鳥貴族 91300 91060 0.26% 3.06%

<3488>* ザイマックス 973 984.6 -1.18% 0.7%

<4651>* サニックス 668400 700980 -4.65% -4.31%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》