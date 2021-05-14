アシックスは業績予想の増額修正など好感されストップ高

■第1四半期は大幅に黒字転換

アシックス<7936>(東1)は5月14日、急伸し、9時30分過ぎから断続的にストップ高の2178円(400円高)で売買されている。13日の15時、第1四半期決算と12月通期業績予想の増額修正を発表し、注目集中となった。

第1四半期(2021年1～3月)の連結決算は、北米・欧州・中華圏・オセアニア地域を中心に好調で、売上高が前年同期比24%増加し、各利益とも前年同期比で大幅に黒字転換した。

主力のパフォーマンスランニング(高機能のランニングシューズ)などが好調なため、12月通期の予想連結営業利益は、これまでの「70億円～100億円」を「115億円～135億円」に増額修正した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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