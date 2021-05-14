ケアネット　一時ストップ高、21年12月期の営業利益予想を上方修正、第1四半期は4.5倍／新興市場スナップショット



*11:01JST <2150> ケアネット 5000 +380

一時ストップ高。21年12月期の営業利益を従来予想の17.00億円から22.11億円（前期実績15.10億円）に上方修正している。既存取引先からの受注確定が増えたことに加え、新規取引先も増加したため。第1四半期（21年1-3月）は前年同期比347.2％増の8.49億円で着地した。既存サービスの販売体制強化などに取り組んだ結果、医薬DX事業が伸長した。修正後の通期予想に対する進捗率は38.4％。《FA》