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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、ユーロ圏小売売上高など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)
09:30 サービス業PMI(4月) 48.3
09:30 総合PMI(4月) 50.2
14:00 自動車販売台数(4月) 2.4％
＜海外＞
10:45 中・財新サービス業PMI(4月) 54.3
10:45 中・財新総合PMI(4月) 53.1
15:00 独・製造業受注(3月) 1.2％
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 1.75％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(3月) 3.0％
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 19.00％
英・地方選挙(スコットランド議会選、ロンドン市長選など)
米・新規失業保険申請件数(先週)
米・ダラス連銀総裁が討論会に参加
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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