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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、ユーロ圏小売売上高など

2021年5月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、ユーロ圏小売売上高など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)
09:30　サービス業PMI(4月)　　48.3
09:30　総合PMI(4月)　　50.2
14:00　自動車販売台数(4月)　　2.4％


＜海外＞
10:45　中・財新サービス業PMI(4月)　　54.3
10:45　中・財新総合PMI(4月)　　53.1
15:00　独・製造業受注(3月)　　1.2％
16:00　マレーシア・中央銀行が政策金利発表　　1.75％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(3月)　　3.0％
20:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　0.10％　0.10％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　　19.00％


英・地方選挙(スコットランド議会選、ロンドン市長選など)

米・新規失業保険申請件数(先週)

米・ダラス連銀総裁が討論会に参加

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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