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出来高変化率ランキング（9時台）～東製鉄、ホクシンなどがランクイン

2021年4月26日 09:49

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記事提供元：フィスコ


*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東製鉄、ホクシンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月26日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2526>* NZAM 400　　 13805 　1617　 753.74% 0.46%
<7897>* ホクシン　　　　　　11480800 　4656740　 146.54% 9.33%
<6769>* ザイン　　　　　　　141900 　64940　 118.51% 11.82%
<8060>* キヤノンMJ　　　　270100 　132380　 104.03% 6.33%
<6668>* プラズマ　　　　　　131500 　66440　 97.92% 9.68%
<3374>* 内外テック　　　　　56300 　28620　 96.72% 4.66%
<2351>* ASJ　　　　　　　72400 　43000　 68.37% 5.45%
<1890>* 東洋建　　　　　　　511000 　318800　 60.29% 3.01%
<6030>* アドベンチャ　　　　33700 　23440　 43.77% 5.94%
<1976>* 明星工　　　　　　　109000 　78020　 39.71% 0%
<3891>* 高度紙　　　　　　　547000 　414360　 32.01% 13.79%
<4886>* あすか製薬HD　　　56000 　43120　 29.87% 3.78%
<9543>* 静岡ガス　　　　　　90300 　80220　 12.57% 1.86%
<4591>* リボミック　　　　　194100 　174120　 11.47% -3.24%
<9627>* アインHD　　　　　169900 　152840　 11.16% -1.75%
<2751>* テンポスHD　　　　36900 　34300　 7.58% -0.17%
<3035>* KTK　　　　　　　298100 　277840　 7.29% -4.62%
<2193>* COOK　　　　　　282600 　266740　 5.95% -0.66%
<5423>* 東製鉄　　　　　　　1254600 　1203980　 4.2% 15.53%
<6166>* 中村超硬　　　　　　152100 　148540　 2.4% 7.29%
<1541>* 純プラ信　　　　　　39414 　39649.4　 -0.59% 2.95%
<1407>* ウエストHD　　　　300400 　316360　 -5.04% 4.27%
<8079>* 正栄食　　　　　　　76200 　81240　 -6.2% -1.17%
<3985>* テモナ　　　　　　　154400 　168600　 -8.42% 5.64%
<1346>* MXS225　　　　34516 　38881.4　 -11.23% -0.27%
<2413>* エムスリー　　　　　2231400 　2522520　 -11.54% -6.07%
<8125>* ワキタ　　　　　　　78700 　89240　 -11.81% -1.55%
<4714>* リソー教育　　　　　426200 　485580　 -12.23% -1.92%
<3121>* マーチャント　　　　88400 　101520　 -12.92% 0.62%
<1766>* 東建コーポ　　　　　76700 　89820　 -14.61% -0.2%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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