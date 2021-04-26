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*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東製鉄、ホクシンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月26日 9:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2526>* NZAM 400 13805 1617 753.74% 0.46%
<7897>* ホクシン 11480800 4656740 146.54% 9.33%
<6769>* ザイン 141900 64940 118.51% 11.82%
<8060>* キヤノンMJ 270100 132380 104.03% 6.33%
<6668>* プラズマ 131500 66440 97.92% 9.68%
<3374>* 内外テック 56300 28620 96.72% 4.66%
<2351>* ASJ 72400 43000 68.37% 5.45%
<1890>* 東洋建 511000 318800 60.29% 3.01%
<6030>* アドベンチャ 33700 23440 43.77% 5.94%
<1976>* 明星工 109000 78020 39.71% 0%
<3891>* 高度紙 547000 414360 32.01% 13.79%
<4886>* あすか製薬HD 56000 43120 29.87% 3.78%
<9543>* 静岡ガス 90300 80220 12.57% 1.86%
<4591>* リボミック 194100 174120 11.47% -3.24%
<9627>* アインHD 169900 152840 11.16% -1.75%
<2751>* テンポスHD 36900 34300 7.58% -0.17%
<3035>* KTK 298100 277840 7.29% -4.62%
<2193>* COOK 282600 266740 5.95% -0.66%
<5423>* 東製鉄 1254600 1203980 4.2% 15.53%
<6166>* 中村超硬 152100 148540 2.4% 7.29%
<1541>* 純プラ信 39414 39649.4 -0.59% 2.95%
<1407>* ウエストHD 300400 316360 -5.04% 4.27%
<8079>* 正栄食 76200 81240 -6.2% -1.17%
<3985>* テモナ 154400 168600 -8.42% 5.64%
<1346>* MXS225 34516 38881.4 -11.23% -0.27%
<2413>* エムスリー 2231400 2522520 -11.54% -6.07%
<8125>* ワキタ 78700 89240 -11.81% -1.55%
<4714>* リソー教育 426200 485580 -12.23% -1.92%
<3121>* マーチャント 88400 101520 -12.92% 0.62%
<1766>* 東建コーポ 76700 89820 -14.61% -0.2%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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