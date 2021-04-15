H&M“リボン付き”ストライプ柄ワンピースやスイムウェア、カラフルコードのアクセサリーも

H&M(エイチ＆エム)とレムレム(lemlem)がコラボレーションした「レムレム x H&M」コレクションが登場。ウィメンズウェアを2021年4月22日(木)より限定店舗他で発売する。

■鮮やかストライプが印象的な「レムレム x H&M」コレクション

レムレムは、エチオピアのモデル兼女優のリヤ・ケベデ(Liya Kebede)が手掛けるウィメンズウェアのブランド。「レムレム x H&M」コレクションでは、鮮やかなストライプとディップダイの大胆な配色が印象的な全30種類のアイテムを展開する。

■リボン付きミニ丈ワンピース

淡いピンクにフレッシュなオレンジのストライプを配したミニ丈のワンピースは、バックにリボンをセットしたロマンチックなデザイン。一部にオーガニックリネンを用いて、軽やかな印象に仕上げた。

■ストライプ柄ショートパンツやトップス

ブルーやオレンジ、イエロー、グリーンなどのカラフルなストライプ柄が彩りを添えるショートパンツは、付属のリボンでウエストをキュッと絞ることが可能。同じ柄のトップスやワンピースも発売されるので、合わせて着用できる。

■ブルー×オレンジのスイムウェア

「レムレム x H&M」コレクションでは、スイムウェアも充実。楽しげなムードが漂うブルー×オレンジのスイムスーツや、爽やかなブルーを基調としたビキニトップ＆ビキニボトムなどが揃う。

■トートバッグやアクセサリーも

その他、4つのハンドルが付いたトートバッグや、肩から下げられる紐付きのビーチタオル、コードタイプの色鮮やかなブレスレットセットなども発売する。

【詳細】

「レムレム x H&M」コレクション」

発売日：2021年4月22日(木)

展開店舗：

アリオ亀有店、イオンモール岡山店、イオンモール沖縄ライカム店、イオンモール各務原店、イオンモール鹿児島店、イオンモール橿原店、イオンモール甲府昭和店、イオンモール堺鉄砲町店、イオンモール四條畷店、イオンモール筑紫野店、イオンモールつくば店、イオンモール天童店、イオンモール常滑店、イオンモール新潟南店、イオンモール浜松志都呂店、イオンモール幕張新都心店、イオンモール松本店、イオンモール水戸内原店、イオンモールむさし村山店、イオンモール盛岡店、宇都宮インターパーク店、梅田店、戎橋店、オリナス錦糸町店、キャナルシティ博多店、 京都店、コクーンシティ店、渋谷店、心斎橋店、新宿店、セブンパークアリオ柏店、ダイバーシティー東京プラザ店、テラスモール湘南店、天神店、名古屋松坂屋店、ピエリ守山店、ピオレ姫路店、広島店、二子玉川ライズ店、マークイズ 静岡店、モラージュ菖蒲店、モレラ岐阜店、ユニモちはら台店、ららぽーと和泉店、ららぽーと海老名店、ららぽーと甲子園店、ららぽーと湘南平塚店、ららぽーと新三郷店、ららぽーと立川立飛店、ららぽーとTOKYO-BAY店、ららぽーと名古屋みなとアクルス店、ららぽーと横浜店、ランドマークプラザ横浜店、公式オンラインストア

＜アクセサリー展開店舗＞

梅田店、戎橋店、京都店、渋谷店、心斎橋店、新宿店、テラスモール湘南店、天神店、名古屋松坂屋店、原宿店、二子玉川ライズ店、ららぽーと新三郷店、ららぽーと横浜店、ランドマークプラザ横浜店

アイテム例：

・スイムスーツ 3,999円

・ビキニトップ 1,999円

・ビキニボトム 1,999円

・トップス 1,999円

・ショートパンツ 2,499円

・ワンピース 4,999円

・ブレスレットセット 1,799円

・ビーチタオル 2,499円

・トートバッグ 1,999円