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H&M“リボン付き”ストライプ柄ワンピースやスイムウェア、カラフルコードのアクセサリーも

2021年4月15日 17:43

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記事提供元：ファッションプレス

　H&M(エイチ＆エム)とレムレム(lemlem)がコラボレーションした「レムレム x H&M」コレクションが登場。ウィメンズウェアを2021年4月22日(木)より限定店舗他で発売する。

■鮮やかストライプが印象的な「レムレム x H&M」コレクション

　レムレムは、エチオピアのモデル兼女優のリヤ・ケベデ(Liya Kebede)が手掛けるウィメンズウェアのブランド。「レムレム x H&M」コレクションでは、鮮やかなストライプとディップダイの大胆な配色が印象的な全30種類のアイテムを展開する。

■リボン付きミニ丈ワンピース

　淡いピンクにフレッシュなオレンジのストライプを配したミニ丈のワンピースは、バックにリボンをセットしたロマンチックなデザイン。一部にオーガニックリネンを用いて、軽やかな印象に仕上げた。

■ストライプ柄ショートパンツやトップス

　ブルーやオレンジ、イエロー、グリーンなどのカラフルなストライプ柄が彩りを添えるショートパンツは、付属のリボンでウエストをキュッと絞ることが可能。同じ柄のトップスやワンピースも発売されるので、合わせて着用できる。

■ブルー×オレンジのスイムウェア

　「レムレム x H&M」コレクションでは、スイムウェアも充実。楽しげなムードが漂うブルー×オレンジのスイムスーツや、爽やかなブルーを基調としたビキニトップ＆ビキニボトムなどが揃う。

■トートバッグやアクセサリーも

　その他、4つのハンドルが付いたトートバッグや、肩から下げられる紐付きのビーチタオル、コードタイプの色鮮やかなブレスレットセットなども発売する。

【詳細】
「レムレム x H&M」コレクション」
発売日：2021年4月22日(木)
展開店舗：
アリオ亀有店イオンモール岡山店イオンモール沖縄ライカム店イオンモール各務原店イオンモール鹿児島店イオンモール橿原店イオンモール甲府昭和店イオンモール堺鉄砲町店イオンモール四條畷店イオンモール筑紫野店イオンモールつくば店イオンモール天童店イオンモール常滑店イオンモール新潟南店イオンモール浜松志都呂店イオンモール幕張新都心店イオンモール松本店イオンモール水戸内原店イオンモールむさし村山店イオンモール盛岡店宇都宮インターパーク店梅田店戎橋店オリナス錦糸町店キャナルシティ博多店京都店コクーンシティ店渋谷店心斎橋店新宿店セブンパークアリオ柏店ダイバーシティー東京プラザ店テラスモール湘南店天神店名古屋松坂屋店ピエリ守山店ピオレ姫路店広島店二子玉川ライズ店マークイズ 静岡店モラージュ菖蒲店モレラ岐阜店ユニモちはら台店ららぽーと和泉店ららぽーと海老名店ららぽーと甲子園店ららぽーと湘南平塚店ららぽーと新三郷店ららぽーと立川立飛店ららぽーとTOKYO-BAY店ららぽーと名古屋みなとアクルス店ららぽーと横浜店ランドマークプラザ横浜店、公式オンラインストア
＜アクセサリー展開店舗＞
梅田店、戎橋店、京都店、渋谷店、心斎橋店、新宿店、テラスモール湘南店、天神店、名古屋松坂屋店、原宿店、二子玉川ライズ店、ららぽーと新三郷店、ららぽーと横浜店、ランドマークプラザ横浜店
アイテム例：
・スイムスーツ 3,999円
・ビキニトップ 1,999円
・ビキニボトム 1,999円
・トップス 1,999円
・ショートパンツ 2,499円
・ワンピース 4,999円
・ブレスレットセット 1,799円
・ビーチタオル 2,499円
・トートバッグ 1,999円

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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