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14日の日本国債市場概況：債券先物は151円39銭で終了

2021年4月14日 17:32

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記事提供元：フィスコ


*17:32JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は151円39銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円34銭 高値151円41銭 安値151円33銭 引け151円39銭
売買高総計16607枚

2年 423回 -0.135％
5年 147回 -0.100％
10年 362回 0.085％
20年 175回 0.455％

債券先物6月限は、151円34銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の低下を受けて買いが先行した後も、日本株安・円高進行にともない買いが強まり、151円33銭から151円41銭まで上げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が買われ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は1.63％、30年債は2.31％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.30％、英国債は0.77％、オーストラリア10年債は1.74％、NZ10年債は1.67％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・2月鉱工業生産（前月比予想：-1.3％、1月：+0.8％）
・21:30　米・3月輸入物価指数（前月比予想：+0.9％、2月：+1.3％）
・22:15　カプラン米ダラス連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通し）
・01:00　パウエル米FRB議長オンライン質疑応答（ワシントン・エコノミック・クラブ）
・03:00　米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・03:30　ウィリアムズNY連銀総裁オンライン討論会参加に・04:00　クラリダ米FRB副議長オンライン討論会参加（影のFOMC）
・05:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁オンライン討論会参加《KK》

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