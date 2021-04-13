

*08:16JST 4/13

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（29620、大阪比+40）

・米原油先物は上昇（59.70、+0.38）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29538.73、-229.33）

・NYダウは下落（33745.40、-55.20）

・ナスダック総合指数は下落（13850.00、-50.19）

・1ドル109円30-40銭

・SOX指数は下落（3258.33、-36.20）

・VIX指数は上昇（16.91、+0.22）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・マネーストック（3月）

・日銀営業毎旬報告（4月10日現在）

・投信概況（3月）

・紀文食品が新規上場

・中国貿易統計（3月）

・独ZEW期待指数（4月）

・英国内総生産（GDP）（2月）

・米消費者物価指数（CPI）（3月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・タイは休場《ST》