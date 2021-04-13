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4/13の強弱材料

2021年4月13日 08:16

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記事提供元：フィスコ


*08:16JST 4/13
[強弱材料]

強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（29620、大阪比+40）
・米原油先物は上昇（59.70、+0.38）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（29538.73、-229.33）
・NYダウは下落（33745.40、-55.20）
・ナスダック総合指数は下落（13850.00、-50.19）
・1ドル109円30-40銭
・SOX指数は下落（3258.33、-36.20）
・VIX指数は上昇（16.91、+0.22）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・マネーストック（3月）
・日銀営業毎旬報告（4月10日現在）
・投信概況（3月）
・紀文食品が新規上場
・中国貿易統計（3月）
・独ZEW期待指数（4月）
・英国内総生産（GDP）（2月）
・米消費者物価指数（CPI）（3月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・タイは休場《ST》

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