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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米生産者物価コア指数、米卸売在庫など

2021年4月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米生産者物価コア指数、米卸売在庫など
＜国内＞


予定なし


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(3月)　0.2％　-0.2％
10:30　中・生産者物価指数(3月)　3.5％　1.7％
14:45　スイス・失業率(3月)　3.6％　3.6％
15:00　独・鉱工業生産指数(2月)　1.5％　-2.5％
15:00　独・貿易収支(2月)　201億ユーロ　138億ユーロ
15:00　独・経常収支(2月)　　169億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(4月)　　1.95％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(3月)　1.02％　0.86％
21:30　米・生産者物価コア指数(3月)　2.6％　2.5％
21:30　加・失業率(3月)　8.0％　8.2％
23:00　米・卸売在庫(2月)　0.5％　0.5％


中・資金調達総額(3月、15日までに)　3兆8020億元　1兆7129億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　2兆5750億元　1兆3594億元


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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