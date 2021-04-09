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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米生産者物価コア指数、米卸売在庫など
＜国内＞
予定なし
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(3月) 0.2％ -0.2％
10:30 中・生産者物価指数(3月) 3.5％ 1.7％
14:45 スイス・失業率(3月) 3.6％ 3.6％
15:00 独・鉱工業生産指数(2月) 1.5％ -2.5％
15:00 独・貿易収支(2月) 201億ユーロ 138億ユーロ
15:00 独・経常収支(2月) 169億ユーロ
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(4月) 1.95％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(3月) 1.02％ 0.86％
21:30 米・生産者物価コア指数(3月) 2.6％ 2.5％
21:30 加・失業率(3月) 8.0％ 8.2％
23:00 米・卸売在庫(2月) 0.5％ 0.5％
中・資金調達総額(3月、15日までに) 3兆8020億元 1兆7129億元
中・マネーサプライ(3月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 2兆5750億元 1兆3594億元
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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