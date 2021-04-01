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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、米ISM製造業景況指数、米自動車販売など
＜国内＞
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月) -1 -10
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(3月) 52
14:00 自動車販売台数(3月) -2.2％
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(2月) 88.00億豪ドル 101.42億豪ドル
10:45 中・財新製造業PMI(3月) 51.2 50.9
15:30 スイス・消費者物価指数(3月) -0.2％ -0.5％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 62.4 62.4
21:00 ブ・鉱工業生産(2月) 1.3％ 2.0％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 68.4万件
23:00 米・ISM製造業景況指数(3月) 60.0 60.8
23:00 米・建設支出(2月) -0.8％ 1.7％
25:00 露・GDP(10-12月) -2.2％ -3.4％
27:00 ブ・貿易収支(3月) 31.00億ドル 11.52億ドル
米・自動車販売(3月、2日までに) 1645万台 1567万台
米・フィラデルフィア連銀総裁がオンラインシンポジウムで講演
「OPECプラス」閣僚級会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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