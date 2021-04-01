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今日の注目スケジュール：日銀短観、米ISM製造業景況指数、米自動車販売など

2021年4月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、米ISM製造業景況指数、米自動車販売など
＜国内＞
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(1-3月)　-1　-10
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(3月)　　52
14:00　自動車販売台数(3月)　　-2.2％


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(2月)　88.00億豪ドル　101.42億豪ドル
10:45　中・財新製造業PMI(3月)　51.2　50.9
15:30　スイス・消費者物価指数(3月)　-0.2％　-0.5％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　62.4　62.4
21:00　ブ・鉱工業生産(2月)　1.3％　2.0％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　68.4万件
23:00　米・ISM製造業景況指数(3月)　60.0　60.8
23:00　米・建設支出(2月)　-0.8％　1.7％
25:00　露・GDP(10-12月)　-2.2％　-3.4％
27:00　ブ・貿易収支(3月)　31.00億ドル　11.52億ドル


米・自動車販売(3月、2日までに)　1645万台　1567万台

米・フィラデルフィア連銀総裁がオンラインシンポジウムで講演

「OPECプラス」閣僚級会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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