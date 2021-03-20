G-SHOCKから12.9mmの薄型ウオッチ、メタル感溢れるフェイスデザイン

G-SHOCK(ジーショック)から新作ウオッチ「GST-B400」が、2021年5月21日(金)より発売される。

異素材の融合が特徴の腕時計「G-STEEL」シリーズの新作となる「GST-B400」は、シリーズ史上、最も薄型となるケース厚12.9mmのウオッチだ。

薄さと機能を兼ね備えた新モジュールを採用し、シンプルな2針化とBluetoothシステムのローパワー化を実現。従来モデルに比べ、消費電力を55.7％低減させた。

フェイスは、ブリッジパーツなどをあしらうことで、従来モデルよりメタルの質感を増したデザインに仕上がっている。さらに、9時位置にモードやバッテリー状態を表示するディスク針を備えるなど、視認性にもこだわった。

ラインナップは、全4種類。樹脂バンドは、ブラックのフェイスをコンビネーションさせた。また、ステンレスのバンドは、シルバーのほか、高発色のレッド×ブラック、ブルーのフェイスを組み合わせている。

【詳細】

GST-B400

発売日：2021年5月21日(金)

価格：

・GST-B400-1AJF(ブラック) 樹脂 49,500円(税込)

・GST-B400D-1AJF(シルバー) 55,000円(税込)

・GST-B400AD-1A4JF(レッド×ブラック) 59,400円(税込)

・GST-B400BD-1A2JF(ブルー) 68,200円(税込)

■スペック

防水性：20気圧防水

通信仕様：通信規格 Bluetooth low energy、通信距離 ～2m(環境により変化)

ワールドタイム：世界38都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定付き)＋UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの時刻入替機能

ストップウオッチ：1／100秒計測(00'00"00～59'59"99)／1秒計測(1:00'00"～23:59'59")、24時間計、ラップ/スプリット切替付き

タイマー：セット単位 1秒、最大セット 60分、1秒単位で計測

アラーム：時刻アラーム5本、時報

その他の機能：モバイルリンク機能(自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索)、針退避機能、パワーセービング機能、日付表示(月／日表示入替)、曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6カ国語切替)、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、バッテリーインジケーター、ダブルLEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き、残照時間切替 1.5秒／3秒)

使用電源：タフソーラー(ソーラー充電システム)

連続駆動時間 フル充電時からソーラー発電無しの状態で機能使用の場合 約7ヵ月、パワーセービング状態の場合 約18ヵ月

大きさ：46.6×49.6×12.9mm

質量：GST-B400 約80g、GST-B400D/B400AD/B400BD 約160g

【問い合わせ先】

カシオ計算機 お客様相談室

TEL：03-5334-4869(時計専用)