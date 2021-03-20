ライフ RSS

 

G-SHOCKから12.9mmの薄型ウオッチ、メタル感溢れるフェイスデザイン

2021年3月20日 17:32

小

中

大

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　G-SHOCK(ジーショック)から新作ウオッチ「GST-B400」が、2021年5月21日(金)より発売される。

　異素材の融合が特徴の腕時計「G-STEEL」シリーズの新作となる「GST-B400」は、シリーズ史上、最も薄型となるケース厚12.9mmのウオッチだ。

　薄さと機能を兼ね備えた新モジュールを採用し、シンプルな2針化とBluetoothシステムのローパワー化を実現。従来モデルに比べ、消費電力を55.7％低減させた。

　フェイスは、ブリッジパーツなどをあしらうことで、従来モデルよりメタルの質感を増したデザインに仕上がっている。さらに、9時位置にモードやバッテリー状態を表示するディスク針を備えるなど、視認性にもこだわった。

　ラインナップは、全4種類。樹脂バンドは、ブラックのフェイスをコンビネーションさせた。また、ステンレスのバンドは、シルバーのほか、高発色のレッド×ブラック、ブルーのフェイスを組み合わせている。

【詳細】
GST-B400
発売日：2021年5月21日(金)
価格：
・GST-B400-1AJF(ブラック) 樹脂 49,500円(税込)
・GST-B400D-1AJF(シルバー) 55,000円(税込)
・GST-B400AD-1A4JF(レッド×ブラック) 59,400円(税込)
・GST-B400BD-1A2JF(ブルー) 68,200円(税込)

■スペック

防水性：20気圧防水
通信仕様：通信規格 Bluetooth low energy、通信距離 ～2m(環境により変化)
ワールドタイム：世界38都市(38タイムゾーン、サマータイム自動設定付き)＋UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの時刻入替機能
ストップウオッチ：1／100秒計測(00'00"00～59'59"99)／1秒計測(1:00'00"～23:59'59")、24時間計、ラップ/スプリット切替付き
タイマー：セット単位 1秒、最大セット 60分、1秒単位で計測
アラーム：時刻アラーム5本、時報
その他の機能：モバイルリンク機能(自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、リマインダー、携帯電話探索)、針退避機能、パワーセービング機能、日付表示(月／日表示入替)、曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6カ国語切替)、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、操作音ON／OFF切替、バッテリーインジケーター、ダブルLEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き、残照時間切替 1.5秒／3秒)
使用電源：タフソーラー(ソーラー充電システム)
連続駆動時間 フル充電時からソーラー発電無しの状態で機能使用の場合 約7ヵ月、パワーセービング状態の場合 約18ヵ月
大きさ：46.6×49.6×12.9mm
質量：GST-B400 約80g、GST-B400D/B400AD/B400BD 約160g

【問い合わせ先】
カシオ計算機 お客様相談室
TEL：03-5334-4869(時計専用)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードG-SHOCK

関連記事

スポンサードリンク

ファッションの最新ニュース

RSS

もっと見る

» ファッションの最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 不動産投資で失敗しないための不動産会社の選び方 (前編)
  2. “アートなホールケーキ”専門パティスリー「ノリエノリ」浜松町に
  3. ジョン ローレンス サリバン、2021年秋冬コレクション発表
  4. クルニが初旗艦店を東京・中目黒にオープン
  5. ルイ・ヴィトン、“夏のビーチ”着想のユニセックス香水「オン ザ ビーチ」明るく香る柚子＆ネロリ
  1. ビットコインが最高値更新　600万円超えからでも資産運用に組み込むべきか
  2. アダストリア子会社「ADOORLINK」からD2Cブランド「O0u」誕生
  3. 自分で学ぶ力がつく「モンテッソーリ教育」のコツ
  4. 不動産投資で失敗しないための不動産会社の選び方 (前編)
  5. 英語嫌いの社会人向け、英語の苦手が克服できる勉強法
  1. 日本のステイホーム率76%、ダントツの世界1位　2位香港が58%
  2. 餃子×ドイツビールイベント「餃子グランプリ」新宿駅西口で
  3. 「超PayPay祭り」3月から実施　「PayPayボーナス」で資産運用を始めよう
  4. ビットコインが最高値更新　600万円超えからでも資産運用に組み込むべきか
  5. 【2021年版】英語ができる人が実践している最新英語勉強法

広告

写真で見るニュース

  • ジャイロ e:（ロスホワイト）（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
  • RB16B（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • Z H2 SE（画像: カワサキモータースジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

AISACSのシステム概要。（画像: 岡山大学の発表資料より）

AIで熟練した医師の判断を学習　投薬管理を効率化　岡山大

JA全農の営農管理システムとザルビオフィールドマネージャーの連携イメージ（JA全農発表資料より）

JA、ドイツ製AIマネージャー活用しスマート農業実現へ

不動産投資で失敗しないための不動産会社の選び方 (前編)

広告

人気の生活家電（ Amazon.co.jp ）

  1. 【Amazon.co.jp 限定】オムロン 口中用 電子体温計(10秒で検温) 婦人用 MC-6832L
  2. SALONIA サロニア ストレートアイロン 海外対応 24mm
  3. パナソニック フェイスシェーバー フェリエ ES-WF41
  4. 体温計 非接触型 赤外線測定 バックライト対応 1秒で体温表示 業務用家庭用健康管理 老若男女
  5. オムロン 電子体温計 MC-687