

*08:11JST 3/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30216.75、+302.42）

・日銀のETF購入

・首都圏緊急事態宣言の解除

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（32862.30、-153.07）

・ナスダック総合指数は下落（13116.17、-409.03）

・シカゴ日経225先物は下落（29735、大阪比-325）

・1ドル108円90-00銭

・SOX指数は下落（2976.22、-131.70）

・VIX指数は上昇（21.58、+2.35）

・米原油先物は下落（60.06、-4.57）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・全国消費者物価指数（2月）

・T.S.Iとココナラの2社が東証マザーズに新規上場

・日銀金融政策決定会合

・黒田日銀総裁が記者会見

・会社四季報（春号）発売

・豪小売売上高（2月）

・カナダ小売売上高（1月）《ST》