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3/19の強弱材料

2021年3月19日 08:11

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記事提供元：フィスコ


*08:11JST 3/19
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（30216.75、+302.42）
・日銀のETF購入
・首都圏緊急事態宣言の解除
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・NYダウは下落（32862.30、-153.07）
・ナスダック総合指数は下落（13116.17、-409.03）
・シカゴ日経225先物は下落（29735、大阪比-325）
・1ドル108円90-00銭
・SOX指数は下落（2976.22、-131.70）
・VIX指数は上昇（21.58、+2.35）
・米原油先物は下落（60.06、-4.57）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・全国消費者物価指数（2月）
・T.S.Iとココナラの2社が東証マザーズに新規上場
・日銀金融政策決定会合
・黒田日銀総裁が記者会見
・会社四季報（春号）発売
・豪小売売上高（2月）
・カナダ小売売上高（1月）《ST》

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