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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、英GDP、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業全産業(1-3月) 11.6
08:50 景況判断BSI大企業製造業(1-3月) 21.6
10:00 営業毎旬報告(3月10日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1ー3年、残存5ー10年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
16:00 独・CPI(2月) 0.7％
16:00 英・GDP(1月) 1.2％
16:00 英・鉱工業生産指数(1月) 0.2％
16:00 英・商品貿易収支(1月) -143.15億ポンド
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(1月) -0.2％ -1.6％
21:00 印・CPI(2月) 4.87％ 4.06％
21:00 印・鉱工業生産(1月) 1.1％ 1.0％
21:00 ブ・小売売上高(1月) 0.4％ -6.1％
22:30 加・失業率(2月) 9.4％
22:30 米・生産者物価コア指数(2月) 2.5％ 2％
24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(3月) 77.2 76.8
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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