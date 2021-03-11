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記事提供元：フィスコ
*08:16JST 3/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29036.56、+8.62）
・NYダウは上昇（32297.02、+464.28）
・シカゴ日経225先物は上昇（29105、大阪比+125）
・VIX指数は低下（22.56、-1.47）
・米原油先物は上昇（64.44、+0.43）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13068.83、-4.99）
・1ドル108円40-50銭
・SOX指数は下落（2879.32、-52.89）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・国内企業物価指数（2月）
・東京オフィス空室率（2月）
・投信概況（2月）
・3月限先物オプション最終売買日
・東日本大震災から10年
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会後、ラガルド総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米JOLT求人件数（1月）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・インドとインドネシアは休場《ST》
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