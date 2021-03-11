

*08:16JST 3/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29036.56、+8.62）

・NYダウは上昇（32297.02、+464.28）

・シカゴ日経225先物は上昇（29105、大阪比+125）

・VIX指数は低下（22.56、-1.47）

・米原油先物は上昇（64.44、+0.43）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（13068.83、-4.99）

・1ドル108円40-50銭

・SOX指数は下落（2879.32、-52.89）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・国内企業物価指数（2月）

・東京オフィス空室率（2月）

・投信概況（2月）

・3月限先物オプション最終売買日

・東日本大震災から10年

・欧州中央銀行（ECB）定例理事会後、ラガルド総裁が記者会見

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米JOLT求人件数（1月）

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・インドとインドネシアは休場《ST》