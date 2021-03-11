マーケット RSS

 

3/11の強弱材料

2021年3月11日 08:16

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:16JST 3/11
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29036.56、+8.62）
・NYダウは上昇（32297.02、+464.28）
・シカゴ日経225先物は上昇（29105、大阪比+125）
・VIX指数は低下（22.56、-1.47）
・米原油先物は上昇（64.44、+0.43）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13068.83、-4.99）
・1ドル108円40-50銭
・SOX指数は下落（2879.32、-52.89）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・国内企業物価指数（2月）
・東京オフィス空室率（2月）
・投信概況（2月）
・3月限先物オプション最終売買日
・東日本大震災から10年
・欧州中央銀行（ECB）定例理事会後、ラガルド総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米JOLT求人件数（1月）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・インドとインドネシアは休場《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  2. NY原油：続落で64.01ドル、供給不安和らぎ売り強まる
  3. 折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　後編
  4. アンジェスはジリジリ上げる、ワクチン「臨床接種完了」好感されるが新株予約権の圧迫残る
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比145円高の29215円
  1. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  2. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  3. 折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　前編
  4. アンジェスが急反発、国産医薬品の国際競争力強化めざす議員の動向など材料視の見方
  5. NY外為：商品通貨高、NY原油先物急伸で＝OPECプラスが生産現状維持決定
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. 不二精機が急伸、ワクチン注射器のせいで接種6回から5回に減と伝わり一時ストップ高
  3. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  4. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  5. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円

広告

写真で見るニュース

  • Z H2 SE（画像: カワサキモータースジャパン発表資料より）
  • Audi Q2。画像は欧州仕様（画像: アウディ・ジャパンの発表資料より）
  • マイルドハイブリッド搭載が決まったBMW・X7 xDrive40d（画像: BMWジャパン発表資料より）
  • Photo：日本自動車工業会　豊田会長から550万人への年頭メッセージの冒頭部分
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

原油高が及ぼす様々な影響とは

折れたらバブル崩壊へ　過去のバブル崩壊とFRBの我慢比べ　後編

相場展望3月8日号　米ナスダックに難敵、(1)金利高(2)巨大IT規制強化　ナスダック高値から▲9.7%安で『調整局面入り?』

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体