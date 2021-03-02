

*16:39JST 【M&A速報：2021/03/02（2）】三井化学、中国の衛材用不織布製造販売会社の持ち分を譲渡

■三井化学<4183>、中国の衛材用不織布製造販売会社三井化学不織布（天津）の持ち分を譲渡

■京セラコミュニケーションシステム、進和第一通信建設を買収 通信エンジニアリング事業を強化

■コロワイド<7616>、アトム<7412>株式を売り出しにより一部売却 出資比率は41.2％で連結子会社に変更なし

■メディカル・ケア・サービス、ケアメディカルから認知症高齢者グループホーム1棟の営業権を譲り受け

■九州オープンイノベーションファンド、エッジコンピューティングに取り組む台湾のスタートアップFiduciaEdgeに出資

■店舗リース事業等の店舗流通ネット、製菓・製パン店専用顧客管理POSシステム提供のアニーを買収

■ユタカ技研<7229>、米国の自動車部品四輪生産販売子会社2社を統合

■山陽電気鉄道<9052>、子会社の山陽百貨店<8257>へのTOBが成立

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》