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記事提供元：フィスコ
*16:39JST 【M&A速報：2021/03/02（2）】三井化学、中国の衛材用不織布製造販売会社の持ち分を譲渡
■三井化学<4183>、中国の衛材用不織布製造販売会社三井化学不織布（天津）の持ち分を譲渡
■京セラコミュニケーションシステム、進和第一通信建設を買収 通信エンジニアリング事業を強化
■コロワイド<7616>、アトム<7412>株式を売り出しにより一部売却 出資比率は41.2％で連結子会社に変更なし
■メディカル・ケア・サービス、ケアメディカルから認知症高齢者グループホーム1棟の営業権を譲り受け
■九州オープンイノベーションファンド、エッジコンピューティングに取り組む台湾のスタートアップFiduciaEdgeに出資
■店舗リース事業等の店舗流通ネット、製菓・製パン店専用顧客管理POSシステム提供のアニーを買収
■ユタカ技研<7229>、米国の自動車部品四輪生産販売子会社2社を統合
■山陽電気鉄道<9052>、子会社の山陽百貨店<8257>へのTOBが成立
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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