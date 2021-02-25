

*08:10JST 2/25

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31961.86、+424.51）

・ナスダック総合指数は上昇（13597.97、+132.77）

・シカゴ日経225先物は上昇（30060、大阪比+420）

・1ドル105円80-90銭

・SOX指数は上昇（3183.74、+99.86）

・VIX指数は低下（21.34、-1.77）

・米原油先物は上昇（63.22、+1.55）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（29671.70、-484.33）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・国債買いオペ

・景気動向指数改定値（12月）

・スーパーマーケット売上高（1月）

・全国百貨店売上高（1月）

・アピリッツが新規上場

・ユーロ圏マネーサプライ（1月）

・ユーロ圏景況感指数（2月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米耐久財受注（1月）

・米GDP改定値（10-12月）

・米中古住宅販売成約指数（1月）

・欧州連合（EU）首脳会議（26日まで）

・フィリピンは休場《ST》