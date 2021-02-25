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記事提供元：フィスコ
*08:10JST 2/25
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（31961.86、+424.51）
・ナスダック総合指数は上昇（13597.97、+132.77）
・シカゴ日経225先物は上昇（30060、大阪比+420）
・1ドル105円80-90銭
・SOX指数は上昇（3183.74、+99.86）
・VIX指数は低下（21.34、-1.77）
・米原油先物は上昇（63.22、+1.55）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・日経平均は下落（29671.70、-484.33）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・国債買いオペ
・景気動向指数改定値（12月）
・スーパーマーケット売上高（1月）
・全国百貨店売上高（1月）
・アピリッツが新規上場
・ユーロ圏マネーサプライ（1月）
・ユーロ圏景況感指数（2月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米耐久財受注（1月）
・米GDP改定値（10-12月）
・米中古住宅販売成約指数（1月）
・欧州連合（EU）首脳会議（26日まで）
・フィリピンは休場《ST》
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