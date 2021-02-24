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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米新築住宅販売件数、独GDP改定値、香港GDPなど
<国内>
10:00 営業毎旬報告(2月20日現在、日本銀行)
<海外>
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
16:00 独・GDP改定値(10-12月) -2.9％
17:30 香港・GDP(10-12月) -3.0％ -3.0％
20:00 ブ・FGV建設コスト(2月) 0.93％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(2月) 75.8
21:00 ブ・IBGEインフレ率(IPCA-15)(2月) 0.47％ 0.78％
21:30 ブ・経常収支(1月) -74.43億ドル -53.93億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(1月) 27.00億ドル 7.39億ドル
24:00 米・新築住宅販売件数(1月) 86.5万戸 84.2万戸
米・パウエルFRB議長が半年に1度の議会証言(下院金融委員会)
決算発表 エヌビディア、バイアコムCBS、ロイズ・バンキング・グループ
決算発表 グループPSA
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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