マーク ジェイコブス「THE J リンク」“春色”ショルダーバッグ、ライムやラベンダー色

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マーク ジェイコブス(MARC JACOBS)のアイコンバッグ「THE J リンク」シリーズから、2021年春の新色が登場。
■「THE J リンク」“春色”ショルダーバッグ
「THE J リンク」は、“ダブル J”を横向きにしたメタルパーツが印象的なアイコンシリーズ。新作は、アプリコット、ライム、ラベンダーと軽やかな春色カラーのツイストショルダーバッグだ。
ボディには、傷がつきにくく丈夫なキャビアレザーを使用。ヴィーガンレザーのハンドルとバンジーロープをコンビネーションすることで、遊び心をプラスし、ブランドのコンセプトの一つである“スポーツ&エレガンスミックス”のスピリットを表現する。
コンパクトなサイズ感でありながら、長財布も入るほど収納力は抜群。オンオフ問わずさまざまなシーンで活躍してくれそうだ。
■「THE J リンク」シリーズの革小物も
なお、「THE J リンク」シリーズからは、春色のスモールレザーグッズも新登場。ロングウォレット、ミニコンパクトウォレットなど全4型が、アプリコットカラーで展開される。
■【詳細】
マーク ジェイコブス「THE J リンク」シリーズ2021年春の新作
発売日：2021年2月17日(水)
取扱店舗：マーク ジェイコブス全国のストアおよび公式オンラインサイト
・「THE J リンク」ツイストショルダーバッグ 61,000円＋税
・「THE J リンク」オープンフェイスウォレット 28,000円＋税
・「THE J リンク」ミニコンパクトウォレット 22,000円＋税
・「THE J リンク」ミディアムトライフォールド 22,000円＋税
・「THE J リンク」スモールトップジップウォレット 17,000円＋税
【問い合わせ先】
マーク ジェイコブス カスタマーセンター
TEL：03-4335-1711
関連キーワードマーク ジェイコブス(MARC JACOBS)
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